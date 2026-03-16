La universidad pública comenzó su semana de medidas de fuerza contra el desfinanciamiento. Desde este lunes 16 y hasta el viernes 20 de marzo, se lleva adelante un paro nacional de actividades tras el fracaso de las últimas negociaciones con el Gobierno nacional.

Durante estos días de protesta, no habrá actividad académica en las facultades de todo el país. En el caso de Entre Ríos, la medida impacta directamente en las unidades académicas dependientes de la UNER y la UTN, donde se espera un alto nivel de acatamiento.

Desde los sectores gremiales advirtieron que, de no mediar una propuesta superadora por parte de las autoridades nacionales, el plan de lucha podría profundizarse en las próximas semanas con nuevas jornadas de protesta y movilizaciones.

Los representantes sindicales sostienen que el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes ha sufrido una caída estrepitosa frente a la inflación, y exigen una respuesta inmediata que garantice el funcionamiento de las instituciones.

El plan de lucha no sólo se centra en la cuestión salarial, sino que también pone el foco en la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades. Según manifestaron los gremios, la falta de actualización de las partidas pone en riesgo el normal desarrollo del ciclo lectivo 2026.