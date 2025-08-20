La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) participó del Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de Conadu que resolvió por unanimidad sostener el plan de lucha en las universidades de todo el país.

En ese marco, AGDU resolvió realizar paros semanales rotativos de 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo, los días jueves 21 y viernes 22 de agosto, martes 26 y miércoles 27 de agosto, y lunes 1 y martes 2 de septiembre.

La medida afectará el dictado de clases de la Facultad de Bromatología y busca visibilizar el conflicto salarial y presupuestario, defender la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto que el gobierno anticipó.

Por otra parte, el gremio de no docentes de Uner (Apuner) expresó: “Entendemos que es momento en el que todos los actores del sistema universitario y educativo argentino y la sociedad civil, debemos aunar esfuerzos y trabajos en conjunto para sostener a la universidad pública, gratuita y de calidad”.