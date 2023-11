Por Amílcar Nani

En Facultad de Derecho se realizó el segundo debate presidencial antes del balotaje que tendrá lugar el próximo 19 de noviembre. Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza)protagonizaron los momentos más calientes de una noche que anticipaba fuertes cruces, al punto tal que los primeros moderadores, Luciana Geuna y Pablo Vigna, le pidieron a ambos candidatos que se respeten y no se agredan.

Debatieron sobre Economía; Relaciones dela Argentina con el mundo; Educación y salud; Producción y trabajo; Seguridad; y Derechos humanos y convivencia democrática. Los moderadores fueron Luciana Geuna, Pablo Vigna, Érica Fontana y Antonio Laje.

Economía

El primero en hablar sobre sus propuestas económicas fue el libertario Milei, que ya en su presentación se había jactado de que es el candidato ideal ya que por su condición de economista se consideraba el ideal para ser el próximo en manejar los destinos del país.

“Argentina lleva 100 años de decadencia. Argentina inició el siglo XX siendo el país más rico del mundo. Hoy, al tipo de cambio paralelo, somos 130. Tenemos 45% de pobres, 10% indigentes, y una inflación caminando al 300% en la punta con alto riesgo de hiperinflación”, arremetió el libertario.

En cambio, el candidato del peronismo usó su tiempo para preguntarle a Milei si era verdad o no todo lo que había dicho y prometido en diferentes entrevistas: “Dijiste en el programa de Feinman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, vas a privatizar Vaca Muerta ¿sí o no? ¿Vas a dolarizar la economía? ¿Sí o no? ¿Vas a privatizar ríos y mares como planteaste en la carta que presentaste a la justicia? ¿Vas a eliminar el Banco Central?”, lo cuestionó.

Estos planteos fueron la primera sacudida que tuvo Javier Milei al aire, que como respuesta comenzó a tratar a Massa de mentiroso: “Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios, ustedes son unos mentirosos. Vos sos especialista en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Te voy a decir algo, no vamos a tocar las tarifas, ¿sabes? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas”, reclamó cada vez más iracundo.

El resto del bloque transcurrió en acusaciones mutuas de haber sido mentirosos, siendo una de las grandes frases la que le dijo Milei a Massa: “Si vos fueras Pinocho, ya me habrías sacado un ojo”. Mientras tanto, el Ministro de Economía siguió tratando de contradictorio al libertario, al punto tal que terminó admitiendo que iba a dolarizar y a cerrar el Banco Central.

Fue entonces cuando Massa tomó la palabra para explicar que es la dolarización: “El plan de dolarización que propone Milei se hizo en Zimbabwe. No es una opción para Argentina. El país necesita aumentar exportaciones y mejorar la distribución del ingreso".

La frase de este bloque, signado por las preguntas de Massa terminadas en “por si o por no” fue cuando cuestionó sus diplomas: “Javier, entiendo que hiciste tu carrera como standapero de televisión más que como economista”.

Relaciones de la Argentina con el mundo

El primero en tomar la palabra en este tópico fue Sergio Massa, quien comenzó reprochándole a Milei sus intenciones de romper relaciones con China y Brasil, dos de los máximos socios comerciales de Argentina y que dicha acción dejaría sin trabajo a millones de argentinos. También le mencionó el episodio de cuando trató como “El Maligno” al Papa Francisco y la intención de romper lazos con El Vaticano, como mencionaron algunos de los de su espacio. Finalmente, también lo corrió con el tema de la reivindicación de la soberanía argentina de las Islas Malvinas.

Nuevamente, Milei negó que eso haya sido como él lo dijo o que se malinterpretó, al punto tal que ahora el libertario afirmó que estaba dispuesto a invitar a la Argentina al Sumo Pontífice, que le iba a rendir los honores de Jefe de Estado y que iba a iniciar las acciones diplomáticas para recuperar las Malvinas.

“Vino a desmentirse sobre lo que dijo durante toda la campaña”, chicaneó Massa tras escuchar al candidato de La Libertad Avanza, que comenzó a estar más tranquilo aunque mostrando algunos signos de nerviosismo.

Sobre la relación con Brasil y China, Milei afirmó que no se iba a oponer al trato comercial entre los privados, pero que no estrechará lazos de manera estatal. Esto le permitió a Massa decirle que son los países los que fijan los aranceles y los permisos sanitarios.

“Estamos ante alguien que por prejuicio ideológico antepone su propia mirada al interés de los argentinos y que es capaz de poner en riesgo dos millones de puestos de trabajo”, le espetó Massa. “En definitiva, yo creo una Argentina libre, en individuos libres que puedan comercializar con todos lo que quieran”, le contestó Milei.

La discusión de durante este bloque se volvió a agitar, al punto tal que los moderadores tuvieron que intervenir para bajar el tono de los gritos.

Educación y Salud

El candidato de LLA comenzó diciendo que lo difamaron al decir que va a privatizar la salud y la educación y explicó su proyecto del Ministerio del Capital Humano, mientras que Massa, por su parte, comenzó enumerando los beneficios de la educación y la salud pública en argentina y cómo va a mejorarlo.

A la hora del intercambio, Milei atacó afirmando que todos los cambios que quiere hacer Massa jamás se hicieron en los gobiernos peronistas y le reprochó todas las falencias de la calidad educativa en el sistema público, nombrando la falta de retención en los conocimientos y la deserción escolar. El Ministro de Economía, entonces, volvió a la carga: “¿Vas a arancelar las universidades?”. “En el corto plazo no”, respondió el libertario luego de intentar esquivar la respuesta.

Entonces, Milei cuestionó el concepto de “ascenso social”, al cual definió como algo que sirve para robarle la plata a uno para dárselo a otro, a lo que Massa le respondió. “es que el hijo de un inmigrante italiano haya podido ir a una universidad como es mi caso. Yo sé que Milei no lo entiende, pero la gente sí”. “Pero vos estudiaste en la Universidad de Belgrano”, le retrucó el libertario. “Y vos también. Y mi hija va a la Universidad de San Martín. Creo que en el único que pensás es en vos, no en el resto de los argentinos”, le recontratrucó.

Finalmente, el libertario lo acusó de delincuente, a lo que Massa lo retó: “Si tenés alguna denuncia te espero el lunes en los Tribunales. De lo contrario, retrátate”.

Y entonces llegó el tema de la pasantía de Milei en el Banco Central que no le renovaron y el psicotécnico: “¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Siento que estés enojado con el Banco Central, porque en realidad en algún momento te sentiste rechazado, no se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza”.

El primer bloque terminó con algo que fue una tendencia: el único que tuvo que dar respuestas fue Javier Milei. El libertario se pasó durante los tres tópicos teniendo que dar explicaciones y el Ministro de Economía prácticamente no recibió cuestionamientos.

Massa, que tenía todo para estar a la defensiva por la gestión del gobierno de Alberto Fernández, le puso una trampa y salió a atacarlo de entrada con las preguntas “por si o por no”. Y el libertario cayó, ya que en muchas partes se mostró poco preparado y entrenado en lo que es debatir y muchas de sus propuestas más criticables debió admitirlas, aunque más no sea a medias.

Producción y trabajo

El turno de comenzar le tocó a Sergio Massa, quien afirmó que quiere pasar a la historia como el “Presidente del trabajo”. Entre las propuestas que enumeró están: Crear dos nuevos millones de puestos de trabajo en la Argentina, que todas las empresas pymes exportadoras de la Argentina a partir del 1 de enero tengan cero impuestos, reducir y simplificar el sistema tributario y una serie de propuestas más federales para diferentes puntos del país.

Por su parte, Milei eligió cuestionar las acciones realizadas hasta ahora por el Gobierno y afirmó que el problema con las promesas de Massa es que no se pueden financiar: “El problema es cómo financiarlo. Es interesante porque si el ministro habla de crecer con las exportaciones significa que quiere estar generando superávit de cuenta corriente, quiere decir que vamos a estar exportando ahorro, por lo tanto, no lo vamos a hacer con ahorro externo, sino interno. Entonces, si se chupan todo el ahorro es imposible invertir y es imposible crecer”.

Una tendencia en esta segunda parte es que Milei usó varias veces la muletilla “Lamento que opines de temas que verdaderamente no sabes” y enseguida dar una explicación técnica y rebuscada y que escuche sus referencias porque él está más preparado en estos temas. Esto provocó otra de las frases más resonantes de la noche: “Javier, no puedo citar tus ideas bien porque el único libro que publicaste tiene tres denuncias por plagio. Invito a todos a que vayan a ver eso”.

“Yo pensé que tu programa era más parecido al del gobierno de 2015 a 2019, pero lo que nos venís a plantear, es más parecido al de Martínez de Hoz”, le recriminó Massa al aludir que el libertario quiere una apertura indiscriminada que destruiría la industria nacional.

Seguridad

Nosotros no creemos en eso de que el delincuente es una víctima del sistema. Nosotros creemos que el que las hace las paga”, comenzó Milei su exposición, quien además afirmó tener un plan como el que tenía Rudolph Giuliani cuando solucionó el problema del delito en Nueva York.

Sin embargo, esto último le permitió a Massa volver a contar cómo el crimen de un joven de 17 años en Tigre, cuando era intendente, le hizo proponerse hacer de esa ciudad la más segura: “Bajé 80% del robo automotor, que es el delito que más se denuncia. Bajé 47% todos los delitos. Y de alguna manera me permitió, con cámaras, móviles, sistemas de botón de pánico y tecnología aplicadas, bajar el delito”, sostuvo el Ministro de Economía antes de prometer otra vez que va a crear el FBI argentino.

Para sorpresa de muchos, Milei le reconoció a Massa su gestión en Tigra en materia de seguridad, pero al final lo chicaneó: “Igualmente, algo que hiciste debe ser muy malo porque cada vez que fue tu mujer las elecciones perdió siempre. I quizá te conocen demasiado”.

Milei volvió a cuestionar al actual Gobierno y lo acusó de haber liberado presos durante la pandemia. Y esto dio paso a uno de los momentos de la noche: “Me gustaría es volver al sistema de inhibidores en las cárceles, que sacó Patricia Bullrich, tu nueva compañera, y que perjudicó todo el seguimiento y control de los monos en Santa Fe”, le cuestionó Massa cediéndole la palabra en la discusión. Sin embargo, el libertario se quedó en silencio, algo que Massa usó a favor: “La verdad es que el problema es que cuando uno no tiene nada que decir en porque un tema que no le interesa o que no estudió”. “No hay voluntad política para eliminar el narcotráfico”, le reprochó Milei. “Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos y a los santafesinos, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso con Santa Fe.”, retrucó Massa. “Me parece perfecto, no violes la Ley”, cerró el candidato de LLA.

Derechos humanos y convivencia democrática

El último bloque comenzó con las palabras de Sergio Massa, quien enarboló su discurso embanderado en los 40 años de Democracia y la lucha contra el genocidio de la última Dictadura Militar y el reconocimiento del Juicio a las Juntas. En este segmento, una de las principales propuestas fue la de prisión efectiva para todos los que comentan delitos ecológicos, como incendios forestales, contaminación y destrucción ambiental.

“Me resulta gracioso escuchar a Sergio hablar de convivencia democrática ya que pertenece a un espacio que sacó a patadas a Alfonsín y a De la Rúa. En esa lógica perversa que fue el kirchnerismo durante la 125, estuvimos a punto de tener una guerra civil. Cuando se presentó una ley que no les gustaba, tiraron toneladas de piedras”, acusó Milei no específicamente a Massa sino al espacio al cual pertenece.

“Sin dudas es que lo primero que te quisiera preguntar es si alguna vez sentiste que no te respetaran en la Cámara de Diputados. ¿Cómo era tu diálogo conmigo? Siempre traté a todos con mucho respeto porque creo en el diálogo”, le contestó Massa. “Llevo 30 años en la función pública y jamás he querellado a un periodista. Vos llevás tres y ya querellaste a muchos”, lo cuestionó, a lo que el libertario afirmó que lo hizo porque lo trataron de “nazi”.

Massa entonces sacó al espacio del medio cuando “no era entre Macri y Cristina. Ahora es entre vos o yo” para personalizar en su figura el debate. “¿Sabés de qué se compone la casta? De políticos ladrones, y todos están con vos. También los empresarios prendarios, que son todos amigos tuyos. Y los que tienen injerencias en los medios, como tenés vos. Con ellos te vas a reunir para ver cómo se reparten la torta”, reprochó Milei. Entonces, el Ministro de Economía lo empujó a admitir al libertario que estaba relacionado con Eurnekian, uno de los empresarios concesionarios y mediáticos. “Escucharon, ¿no? Trabajó para Eurnekian y la AFJP”, señaló Massa mirando a cámara.

“Este es un Gobierno criminal que cometió un delito de lesa humanidad con la pandemia”, cerró Milei su postura sobre los Derechos Humanos, mientras que las últimas palabras de Massa refirieron a la no libre portación de armas.

Este segundo bloque emparejó más las cosas entre ambos candidatos. Massa ya no tuvo la oportunidad de manejar el discurso cuestionando directamente “si por si o por no” y Milei pudo manejar mejor algunos temas, como los del bloque de Producción, donde pudo traer de nuevo lo que no había abordado durante el tópico de Economía. Algo que llamó la atención fue cómo el Ministro de Economía no sacó a relucir la reivindicación de la última dictadura militar y el negacionismo del genocidio, pronunciado por personas de La Libertad Avanza, como la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.

Finalmente, ambos candidatos se despidieron intentando seducir al electorado explicado las razones por las cuales merecen llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre, algo que se terminará de definir exactamente dentro de una semana, cuando se abran los cuartos oscuros y el balotaje defina quién será el próximo presidente, si Sergio Massa o Javier Milei.