A ocho días de la elección general, la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, presentó a Horacio Rodríguez Larreta, su rival en las PASO, como su eventual jefe de Gabinete en caso de llegar a la Casa Rosada.

"Hay una sola fuerza política par a llevar adelante el cambio. Somos una fuerza política lista y preparada y estamos preparados para tomar el Gobierno donde lo dejen, estoy decidida a llevar este cambio porque me han proferido la posibilidad de ser la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y para lograr que este cambio sea posible, rápido y eficiente, con capacidad de gestión he convocado a Horacio Rodríguez Larreta para que me acompañe como jede de Gabinete de ministros de Nación", indicó Bullrich durante una conferencia de prensa conjunta en el Jardín Botánico.

En las últimas horas de este viernes, el equipo de comunicación de la candidata había indicado que este sábado se realizaría un "mega anuncio", aunque sin dar mayores precisiones, pero luego comenzó a trascender que sería la designación de su contrincante en la interna de Juntos por el Cambio.

Rodríguez Larreta, aún en funciones como Jefe de Gobierno porteño, dejará su puesto el próximo 10 de diciembre, pero se sumaría al Gobierno nacional si Bullrich gana las elecciones generales, previstas para el 22 de octubre, o bien se impone en un eventual balotaje que se realizaría el próximo 19 de noviembre.

El dirigente del PRO ya ocupó el cargo de jefe de Gabinete, pero en la Ciudad, durante los ocho años de gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno, luego lo sucedió en el cargo durante dos mandatos.

El anuncio de la ex ministra de Seguridad, que busca un lugar en el balotaje, llegó a menos de 24 horas de haber recibido un fuerte espaldarazo de Mauricio Macri, quien volvió a ser parte de la campaña de la candidata presidencial luego de algunos cortocircuitos generados por las declaraciones del ex presidente a favor de Javier Milei, quien fue el candidato más votado en las primarias.

Luego de que Bullrich se impuso en la feroz interna de Juntos por el Cambio, la relación entre la ex ministra de Seguridad y el alcalde porteño no fue la mejor, a pesar de los intentos por mostrarse unidos luego de la elección. De hecho, a los pocos días de las PASO, ambos concretaron su primer encuentro para tomarse una foto de unidad y comenzar a fusionar los equipos técnicos, algo que finalmente no terminó de suceder.

La jugada elaborada por el equipo de Bullrich busca abroquelar los votos obtenidos el jefe de Gobierno porteño en las PASO, ante la posibilidad de que se puedan fugar hacia otros de los postulantes presidenciales.

Así como fue el anuncio de Carlos Melconian como ministro de Economía, Bullrich va completando casilleros para sumar volumen político y evitar la fuga de sufragios en la última semana de campaña.

