La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, confirmó que en un 90% está resuelta la incorporación del economista Carlos Melconian, quien de ganar ella la elección se convertirá en el próximo ministro de Economía. “Se suma para desarrollar un plan integral de desarrollo con la mirada puesta en las familias, más que en los números”, aclaró la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Dijo además que Melconian y su equipo son lo mejor que el país y el espacio tienen para ofrecer y que será un elemento activo en la campaña. “Estoy convencida que tiene el mejor equipo económico que la Argentina necesita en este momento, y estoy convencida que él, además, es un gran líder, un gran líder que lleva adelante este equipo con una gran personalidad”, aseguró, en diálogo con El Litoral Radio.

Además, se refirió a la importancia de ganar las elecciones y de mantener la institucionalidad en el país, puesta en discusión por candidatos como Javier Milei.

Bullrich enfatizó asimismo en la importancia de trabajar en coalición con otros partidos políticos, como el radicalismo por ejemplo, y valorar la responsabilidad de los gobernadores en la toma de decisiones.

Después de reunirse con Melconian en su casa, Bullrich sostuvo que está terminando de pulir los “últimos detalles” de la negociación, pero dijo que en un 90% el economista se sumará a su campaña como el líder del equipo económico. No especificó si el extitular del Banco Nación integrará a Luciano Laspina y el resto de los especialistas de Juntos por el Cambio, que se reunieron el viernes con Bullrich.

También mencionó su visión de tener una economía productivista y desarrollada, con foco en cada región y en las necesidades de la gente. Destacó que el equipo económico de Melconian y la Fundación Mediterránea tiene más de 80 profesionales de altísima calidad y altísima capacidad, y se van a sumar más todavía, pues tiene economistas de todas las regiones”, puntualizó la exministra de Seguridad.

Y añadió: “Todo esto para tener una integración regional de cada economía, no solamente las economías regionales, sino las microeconomías, economías a las que hay que darle importancia porque en lugares pequeños se pueden hacer grandes exportaciones, la transformación productiva de nuestro país, la estabilidad, el fin de la inflación”.

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio comentó que mantiene encuentros con Melconian desde que el economista ingresó a la Fundación Mediterránea para diseñar un plan de gobierno. “Estuve horas y horas discutiendo con él el proyecto, y realmente estoy convencida que tiene el mejor equipo económico que la Argentina necesita en este momento, y estoy convencida que él, además, es un gran líder, un gran líder que lleva adelante este equipo con una gran personalidad”, resaltó la titular de Pro en uso de licencia.

Bullrich consideró que Melconian será “un gran activo” en la campaña con vistas a las elecciones generales. “El objetivo principal que yo le quiero ofrecer a la sociedad no es un vocero de la campaña, sino el mejor equipo económico que la Argentina pueda tener. Yo creo que los argentinos merecemos tener un plan económico que arregle la economía de una vez por todas, y para siempre, y no un parche tras parche como está sucediendo en este momento. Es muy trascendente para todos los argentinos”, remarcó.

Según Bullrich, es necesario quitarle las “trabas” a la economía. Por eso, promueve un cambio de régimen económico. “Cada uno (de los argentinos), los que producen yerba mate, limones, otros cítricos, que tienen madera, que tienen sus economías, tiene que saber que pueden rendir más, que no es justo pagarle al Estado la mitad de su producción, que no es justo tener una economía llena de trabas, que no es justo tener juicios laborales todo el tiempo”, completó.

Para Bullrich, el equipo económico liderado por Melconian “va a poder destrabar absolutamente todos los problemas tomándolos uno por uno, sabiendo que no son fáciles, no vendiendo los cristales de colores, sino haciendo las cosas con profesionalidad”.