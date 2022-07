Por Fabián Miró

Previo al inicio de la marcha del campo, la productora y directora nacional del Distrito 5 (Este de Córdoba) y Secretaria de Finanzas de Federación Agraria Argentina, Marisa Boschetti, señaló que asistió a la movilización porque “los productores merecemos tener la posibilidad de seguir produciendo. Solo pedimos que nos den los insumos, las herramientas que necesitamos para producir, generando divisas para que todos los argentinos podamos vivir mejor”.

Contó que en la zona que vive, Alicia, en Córdoba, “hacer agricultura se torna algo complicado, siendo lo más fuerte la producción tambera y ganadera. Son unos cuantos los que hacemos tambo, en definitiva las que la seguimos peleando y luchando todos los días con un sistema clásico de trabajo con las vacas de ordeñe”.

“Aplicamos un sistema pastoril o semipastoril. Somos en su mayoría tamberos de pequeña escala con un ordeñe que va de los 1500 a los 2000 litros diarios. El precio de la leche no cierra, estamos mal y vemos con preocupación a ese tambero de hasta 3.500 litros que de continuar trabajando con estos valores que nos pagan, muchos podemos quedar en el camino”, manifestó.

Además, advirtió que “cada día que pasa está el riesgo de que caiga algún chacarero, y esto duele mucho debido a que somos tercera/cuarta generación que seguimos en el rubro trabajando en tambos heredados. Nosotros estamos jugados pero que va a pasar con nuestros hijos porque la escasa rentabilidad que se puede llegar a obtener no alcanza para que los chicos sigan el camino. Entonces emigran al pueblo en búsqueda de un empleo, los que pueden estudian y tratan de capacitarse en distintos oficios, pero lo que nos legaron nuestros mayores corre serios riesgos de perderse. Es una situación que nos pega duro. Que mejor que los hijos trabajen con sus padres en el campo de la familia, pero hoy la situación no da para que esto ocurra. Si bien está bueno que decidan por sí mismos, hoy no cuentan con esa opción”.

“Me calzo las botas y trabajo en el tambo junto a una persona que me ayuda, caso contrario no podría cumplir funciones en Federación Agraria. También me hago cargo de la parte de recría en un establecimiento que realiza los dos ordeñes diarios en un tambo de diez bajadas”, explicó.

Consultada por el abastecimiento de gasoil en su zona dijo que “desde hace un tiempo venimos sufriendo la falta de un insumo clave, faltante que se nota aún más en los pueblos chicos como en los que yo vivo. Esto genera mucha incertidumbre porque los tiempos de producción se te van, cierran las ventanas de siembra y de cosecha. También faltan fertilizantes, fitosanitarios y lo que se puede llegar a conseguir es a valores exorbitantes, fundamentalmente para los pequeños y medianos productores que representamos. Ni hablar de cuanto tenemos que ir a comprar una cubierta de un tractor, un acoplado, el implemento agrícola que fuese. No hay stock y llevamos dos años pateando el cambio de cubiertas en los tractores. Para diagramar la próxima campaña mínimamente hay que pensar en una reparación y en la mayoría de las ocasiones se sigue sin hacer esa reparación por lo que seguimos estancados “.

Dijo que “la solución a esta crisis la tiene el gobierno y si bien soy consciente de que las medidas que deben tomar son complicadas, tienen que darse cuenta que si el campo no funciona, las divisas que el mismo genera van a ser menores. Deberían empezar por una reforma impositiva por la sencilla razón de que estamos muy oprimidos, asfixiados por una carga tributaria. Es algo que no se puede soportar. Que te lleven un elevado porcentaje de tu producción. Tenemos que llegar a un acuerdo. No queremos que nos den todo, que nos otorguen subsidios, solo que nos dejen producir”.

Sobre el rol dela mujer en el campo opinó que “hace un buen tiempo se viene dando un cambio con un papel importante a la hora de tomar decisiones, de trabajar en el campo, y lo que veo en mi zona es a muchas chicas jovencitas de entre 25 y 30 años a cargo de emprendimientos, campos, actividades ligadas a la producción. Es muy gratificante verlas, porque en mi zona mujeres de mi edad (50 años), quedamos pocas. En cuanto al protagonismo de la mujer en la Federación Agraria indicó que “cumple un papel importante luego de varios años complicados, pero desde hace cuatro años venimos cumpliendo un rol importante ocupando cargos en la conducción”