Gerardo Barreto, conductor del camión que fue impactado desde atrás durante el violento accidente ocurrido este martes en la Ruta Nacional 14, relató cómo fueron los segundos posteriores al choque y aseguró que, al observar cómo había quedado destruida la cabina del otro vehículo, inicialmente pensaron que su conductor había muerto.

El siniestro ocurrió durante la madrugada, a la altura del kilómetro 11 de la Ruta 14, en la zona de Ceibas. Barreto conducía el camión que transportaba postes de madera y recibió desde atrás el impacto del otro vehículo, cuyo chofer resultó herido y debió ser hospitalizado.

“Yo venía aproximadamente a 70 kilómetros por hora. Escuché una explosión y supuse que había reventado algún neumático. El camión se ladeó hacia un costado, se cortaron todas las luces y no vi más nada”, recordó Barreto.

Ante esa situación, alcanzó a realizar una maniobra para sacar el vehículo de la calzada. “Volanteé al costado de la ruta y el camión se detuvo. No se veía nada, se apagaron todas las luces”, describió.

Una vez detenido, Barreto comenzó a intentar comprender qué había sucedido. Según relató, a unos 150 metros observó una figura en medio de la ruta y advirtió la magnitud del choque. “Pensamos lo peor por el estado en que estaba la unidad. No encontrábamos al camionero”, contó.

La búsqueda continuó hasta que, aproximadamente 100 metros más adelante, observaron una luz. Allí encontraron al conductor del otro camión, que había logrado salir de la unidad pese a la violencia del impacto.

“Estaba descalzo y sangraba de una mano. Nos ofrecimos a hacerle un torniquete, pero no quiso”, señaló Barreto. El hombre fue posteriormente asistido y trasladado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El camionero remarcó que la destrucción del vehículo hacía temer inicialmente un desenlace mucho más grave. “Por el estado de la cabina, era imposible que alguien resultara vivo”, expresó.

El cansancio y el “sueño blanco” en las rutas

Tras el accidente, Barreto también se refirió a las condiciones que enfrentan quienes recorren largas distancias al volante de vehículos de carga y puso el foco en el cansancio acumulado durante los viajes.

“La ruta es difícil para nosotros. Hay gente que viene desde grandes distancias y con horarios de llegada taxativos y pocas horas de descanso, que hacen que se sobrecargue el cuerpo”, sostuvo.

En ese contexto, mencionó el riesgo de lo que los camioneros denominan “sueño blanco”, una situación de extrema fatiga durante la conducción. “Te atrapa el sueño blanco y no sabés qué sucede”, describió.

Las circunstancias que provocaron el choque continúan siendo materia de investigación. El otro conductor, de 34 años y oriundo de Misiones, había sido trasladado al Hospital Centenario con golpes en la cabeza y una mano y un corte en el labio.