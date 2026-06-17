Las PNC Anses julio 2026 tendrán un nuevo incremento como consecuencia de la actualización mensual que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en base a la inflación. La suba se calculará tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, que según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) registró una variación del 2,1%.

De esta manera, miles de beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) recibirán en julio un haber superior al percibido durante junio. La medida forma parte del esquema de movilidad vigente, que ajusta las prestaciones previsionales de acuerdo con la evolución de los precios.

El aumento impactará tanto en las pensiones por invalidez como en las destinadas a madres de siete hijos y otros grupos contemplados por el sistema de asistencia social administrado por Anses.

Cuáles serán los nuevos montos de las PNC en julio

Con la actualización correspondiente, las Pensiones No Contributivas alcanzarán un monto de $288.251,36 durante julio de 2026. Este valor corresponde a las prestaciones que perciben quienes cumplen con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio.

Por su parte, las madres de siete hijos que reciben una PNC cobrarán $411.787,67 el próximo mes. Se trata de uno de los programas con mayor cobertura dentro del esquema de pensiones administradas por el organismo previsional.

Los nuevos importes buscan acompañar el incremento del costo de vida registrado en los últimos meses y garantizar que los beneficiarios mantengan parte de su poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Cómo consultar si cobrás una PNC en julio

Anses recordó que todos los beneficiarios pueden verificar de manera online si tienen pagos asignados para el mes de julio. La consulta se realiza a través de la plataforma digital del organismo y requiere contar con los datos personales de acceso.

Para conocer la información de cobro es necesario ingresar a Mi Anses utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Mis Cobros”.

Fuente: ElOnce