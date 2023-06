No es la primera vez que pasa. Al momento de votar, los argentinos ya se acostumbraron a ver caras famosas que nada tienen que ver con la política, Si bien algunos sorprenden e impactan, otros ya vienen con un camino vinculado a la política e irrumpieron en los medios haciendo declaraciones a favor de determinados dirigentes políticos.

Para estas PASO, muchos encabezan listas a concejales, diputados y senadores, pero hay también candidatos a gobernador. Vienen de la música, del periodismo, de la danza, del deporte, de la abogacía y también de distintas organizaciones sociales. En la mayoría de los casos, se trata de la primera vez que su nombre entra en juego en las urnas.

Juntos por el Cambio es uno de los partidos que más outsiders reclutó, seguido por La Libertad Avanza.

El periodista Mario Markic, el histórico cronista de Telenoche y conductor del programa “En el Camino”, se presentará como candidato a gobernador de Santa Cruz bajo el lema Por Santa Cruz, tras ser convocado por la diputada y ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el diputado y ex ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.

“Lo que me anima mucho es que en Santa Cruz ha habido una gestión de 40 años con los mismos apellidos, que se ha transformado en una especie de feudo. Creo que es hora de cambiarlo y que la gente está predispuesta a que haya un cambio”, explicó el flamante candidato del PRO.

El ex bailarín Maximiliano Guerra, que durante los años que gobernó el kirchnerismo se volvió anti-k y se acercó activamente a Juntos por el Cambio en la pandemia, se alineó con Patricia Bullrich para encabezar la lista de precandidatos a diputados nacionales de la exministra de Seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

Guerra fue muy criticado al banalizar la dictadura militar y afirmar que Cristina Kirchner “fue lo peor que le pasó a la Argentina” y que “hizo más daño que la dictadura” de 1976. Incluso, en plena cuarentena, tildó al aislamiento social como una medida “comunista”.

Patricia Bullrich también eligió a otro famoso, como lo es el escritor y psicólogo Federico Andahazi, para que dispute una banca en el Parlasur: será su primer precandidato a legislador.

Tanto Andahazi como Guerra tuvieron sus picos de popularidad en la TV al hacer comentarios en contra de la cuarentena, del manejo del plan de vacunación y de la forma de gobernar del kirchnerismo.

“Vamos a dar la batalla cultural para devolverles a los argentinos y a la Argentina el lugar que se merecen”, expresó Andahazi en la presentación de su candidatura.

La periodista Marcela Pagano aceptó la invitación de Javier Milei y secundará a Alberto Benegas Lynch (nieto), más conocido como “Bertie”, en la lista de precandidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires.

En relación a su decisión, Milei señaló: “Marcela es una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje. Es un orgullo que se sume a La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales por la provincia”.

“Nosotros queremos gobernar la Argentina para materializar las ideas de la libertad. Y Marcela es un símbolo de ello, ya que eligió defender sus ideas y pensamientos, aunque ello le haya costado su trabajo”, amplió Milei a través de un comunicado.

Además de ser amiga personal de Javier Milei, Lilia Lemonie es su maquilladora y “la única que le puede arreglar el pelo”, según él mismo contó. La influencer estará en el octavo sitio de la lista a candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

La joven, que también es conocida por hacer cosplay (personificar a figuras del cómic y el animé), es especialista en sistemas y artista plástica.

Este es un caso de postulación espontánea. El mediático abogado, que logró la condena para los asesinos de Fernando Báez Sosa pero también fue defensor de Los Horneros, la banda que asesinó al reportero gráfico José Luis Cabezas, se postulará en las próximas elecciones de octubre como candidato a gobernador bonaerense por el Movimiento de Integración Federal, un partido propio.

“Llegó el momento de dedicarme a la política, con un partido que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO”, explicó el letrado, quien incursionará por primera vez en la política. “Soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del ´83 hasta hoy. La política desaprobó en salud, en seguridad, en educación, no aprobamos una sola materia”, afirmó Burlando.

Mientras que La Cámpora tentó a Nicolás Mattioli, hijo de Leo, fallecido en 2011, para encabezar la lista por la ciudad capital; el gobernador Omar Perotti optó por Marcos Castelló, cantante del grupo Kaniche, que actualmente se desempeña como legislador de la Cámara Alta.

Son varios los comunicadores santafesinos que decidieron dejar de lado su profesión para incursionar por primera vez en la política. El caso más resonante es el de Eugenio Fernández, quien condujo el noticiero de Telefe Santa Fe hasta la semana pasada y ahora fue confirmado como precandidato a vicegobernador en la lista que encabeza la socialista Mónica Fein.

Otra de las periodistas que aparece con intenciones de ocupar alguna de las nueve bancas que se renuevan este año en el Concejo Municipal de Santa Fe es Silvina Cian, movilera de Telefe Santa Fe y conductora radial. Ella encabezará la lista de concejales que tiene a Adriana “Chuchi” Molina como precandidata a intendenta de la ciudad.

El partido de Javier Milei, por su parte, reclutó dentro de la fuerza Viva la Libertad al movilero radial, Ignacio “Nacho” Laurenti.

Mientras que la conductora de TV Pamela Cocco se postula como candidata a senadora por el espacio de Amalia Granata.

La mamá de Julio Cabal, un joven de 29 años asesinado el 17 de septiembre de 2019 mientras atendía el comercio de su familia en pleno centro santafesino, encabeza la lista de concejales de la Coalición Cívica en la ciudad de Santa Fe.

Detrás de la figura de Inés Masino se encolumnó una multitud para decirle al gobierno basta a la inseguridad y de la proliferación de víctimas fatales en manos de delincuentes.

“Y bueno… Nos juntamos y ya le pusimos el moño”. Así confirmó El Dipy que llegó a un acuerdo con Javier Milei para ser su precandidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza.

“Con el Dipy nos une una amistad y una mirada común sobre los motivos por los que Argentina atraviesa una crisis política, económica, social y de valores. Y también sobre lo que tenemos que hacer para evitar que el país se convierta en la villa miseria más grande del mundo”, señaló Milei para fundamentar los motivos del acuerdo electoral.

En un texto difundido por las redes sociales, el referente libertario apuntó: “La Matanza es el lugar emblema de la casta política y de la decadencia nacional por culpa de los políticos. Pasan los años y los gobiernos nacionales y provinciales, pero se mantiene una casta enquistada en el municipio que maneja todos los negocios paralelos”.

Por su parte, el Dipy aseguró que decidió “apoyar a Javier porque es el único que plantea una solución para los argentinos”. Y recordó que el país “viene de décadas de fracasos y lo único que cambia es el chef, pero la receta es la misma”.

En ese contexto, el cantante consideró que “es el momento de trabajar para que algo nuevo, por fuera de la política, maneje este país y haya una salida de verdad”.

Castración, vacunación y control de los animales callejeros son los ejes de la propuesta pet friendy de Claudia Amura, una ajedrecista de elite de 52 años que representó a la Argentina en nueve Olimpiadas y se convirtió en la primera mujer de América en alcanzar el título Gran Maestra.

Tras su paso fugaz por la secretaria de Deportes de Alberto Rodríguez Saá, ahora hace campaña para ser intendenta de Villa Merlo, en San Luis, acompañada de su perra “Bala” porque quiere concientizar sobre el cuidado animal. De hecho, posa con ella en los afiches.

Claudia se presenta con el sublema “Por + Merlo”, dentro del lema del oficialismo “Unión por San Luis”, que lleva a Jorge “Gato” Fernández, el elegido por Rodríguez Saá, como candidato a gobernador.