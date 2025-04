Una sorprendente captura se registró en el río Paraná cuando Fabián Taborda, un experimentado pescador deportivo de la capital entrerriana atrapó un dorado con una extraña deformidad.

El hecho ocurrió frente al Club de Pescadores de Paraná, donde el hombre quedó atónito al notar que el pez presentaba lo que parecía ser dos bocas y una lengua de gran tamaño.

Crédito: @conetherabbit.

Taborda relató: “Lo saqué frente al Club de Pescadores, como a las 19. Quería sacar la lancha, pero como era feriado había mucha cantidad de embarcaciones, cerca de 25, y estuvimos un m Entonces se cruzó frente al club, “me anclé a esperar y para no hacer cola me puse a pescar. Y me quedé hasta la noche”.

Crédito: @conetherabbit.

Paso seguido, contó que “lo pesqué con cascarudo, nunca había sacado uno”, y sobre la especie, entendió que “debe haber nacido así porque no era un pescado muy grande, que hubieran podido lastimarlo al engancharlo. No tiene mucho tiempo de vida como para que le hayan pasado tantas cosas, rarísimo”.

Finalmente, Taborda mencionó que se dedica a la pesca deportiva desde hace muchos años, “y todo lo que saco lo devuelvo. En menos de un minuto lo devolví y la verdad que es una rareza. Voy a pescar desde chico y es la primera vez que veo algo así”, remarcó. Elonce.com