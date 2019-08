Piaggio habló del cambio de gobierno y de la conversación que anoche tuvo con Kicillof

Lo hizo en diálogo con ElDía desde Cero, donde pidió “bajar la angustia o el sensacionalismo que a veces los resultados electorales tienen” y “ser muy respetuosos de la institucionalidad del país”.

“Lo primero que hay que saber es que esto fue una PASO, una instancia que tiene la Argentina previa a la resoluciones finales” y aunque “es un testeo muy claro de las situaciones en cada lugar”, en definitiva no define nada concretamente.

“Si esto se consolidara en octubre, si la transición fuera de un partido a otro, a mí me gustaría que fuera de la mejor manera. Honestamente, no me gusta esta situación de incertidumbre, con la disparada del dólar y la caída de las acciones argentinas por más del 30%”, expresó.

“Como tantos compañeros y compañeras, vemos con muy buenos ojos que la Argentina pueda tomar otro rumbo, política y económicamente hablando, pero sin lugar a dudas estimo y espero que la transición sea algo adulto, algo serio, que ocurra de la mejor de las maneras. Verdaderamente, eso es lo que nos va a hacer mejores. A nadie le sirve un país que termine de detonarse en el último tiempo solo por una cuestión de transición de mandato”, indicó.

img_15738_kici.jpg

El llamado a Kicillof

Axel Kicillof fue uno de los grandes ganadores de las primarias del domingo al imponerse por el 49 % sobre el 32 % a la gobernadora María Eugenia Vidal. La sintonía, tanto ideológica como generacional, del ex ministro de Economía de Cristina Fernández con el intendente de Gualeguaychú no es novedad.

De hecho, anoche, una vez conocidos los resultados oficiales, Piaggio y Kicillof intercambiaron mensajes. “Hablamos anoche, primero él me respondió algunos mensajes con algunos audios y yo lo llamé más tarde; estaban, a decir verdad, en pleno festejo y en la conversación no pude más que trasmitirle mis felicitaciones”, contó.

“Tengo, generacionalmente sobre todo, un vínculo que me acerca mucho a él”, indicó el Jefe Comunal. Al tiempo que rescató la “histórica elección en la provincia de Buenos Aires contra una de las candidatas que había posicionado como la más fuerte del frente Cambiemos”.