El objetivo central de avanzar en la investigación es dilucidar si la gestión anterior cumplió con la orden judicial dispuesta por el Juez Federal, por medio de la cual se requirió a la "Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú que se garantice que no vuelva a repetirse el derrame y la afectación del medio ambiente en el río Gualeguaychú".



Este dictamen implica continuar la investigación respecto de la gestión del ex Intendente Martín Piaggio a partir de la hipótesis de que podrían estar en presencia de un posible delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y/o desobediencia, respecto de los funcionarios de la anterior gestión.



En su escrito, Pedro Mariano Rebollo, Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, solicita tomar vista de la presente causa, en razón de la inspección ocular ordenada por V.S. en la causa FPA 38/2024, caratulada "NN s/ a determinar".



El objeto de esta última causa, resulta similar a la de la presente, la investigación de un derrame de hidrocarburos con posible afectación a la salud pública, bien jurídico tutelado por las normas penales contenidas en la ley 24.051.



"Del curso de la inspección referida se pudo inferir sin mayores dificultades, la existencia de otro derrame, el cual fue contenido, lo que supondría la existencia de hidrocarburos en los tanques del Ex frigorífico, así como también que las cámaras de video informadas a fs. 79 - que anteriormente existían-, habían sido sustraídas y/o retiradas. Ahora bien, en el marco de la presente causa, oportunamente V.S. dispuso: "Requiérase a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú que se garantice que no vuelva a repetirse el derrame y la afectación del medio ambiente en el río Gualeguaychú" (Ver Fs. 24) indicó.



La Policía de Entre Ríos le había informado a la Justicia que la Dirección de Medio Ambiente poseía dos personas a cargo: Doctora Camila Ronconi y Doctora María de los Ángeles Goméz.



En tanto, se había informado que para el servicio de extracción de residuos se había contratado a la Empresa "Santa María", conforme orden de pago 6047 y que para la disposición final se contrató a la empresa "Soluciones Ambientales", conforme orden de pago 5926.



En el informe de Goméz y Ronconi se da cuenta de "un depósito subterráneo de almacenamiento de hidrocarburos, con una cantidad de residuo estimada en 40000 litros y 2 tanques aéreos de almacenamiento de hidrocarburos, uno con presencia de residuos calculada en 140.000 y otro vacío...Si bien en las fichas de identificación se detallan las acciones a implementar, se incluyen en este apartado las acciones a realizar por parte del Municipio: Retiro y tratamiento del contenido en tanque de almacenamiento y depósito de hidrocarburos, con la consiguiente verificación de presencia de material peligroso en cañerías existentes, realizada por empresa operadora de residuos peligrosos…



Mantenimiento y/o acondicionamiento de la infraestructura según profesional habilitado, sea de empresa contratista habilitada o profesionales del área de competencia de la Municipalidad de Gualeguaychú..."



En consecuencia, y ante un nuevo derrame de hidrocarburos, el Fiscal entendió que se puede estar en presencia de "una hipótesis de incumplimiento de deberes de funcionario público y/o desobediencia a órdenes impartidas por el Tribunal a funcionarios de la Municipalidad de Gualeguaychú".



Por este motivo solicitó que se Proceda al desarchivo de la causa FPA 920/2021, a fines de proseguir con la investigación de las hipótesis planteadas; y se oficie a la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Entre Ríos, para que remita el expediente donde obre la cesión a la Municipalidad de Gualeguaychú del predio del ex Frigorífico.



"Puntualmente, deberán remitir todo lo relativo a la contratación de las empresas designadas para el retiro y disposición final del hidrocarburo, circunstancia esta que aparentemente nunca sucedió, a pesar de lo dispuesto oportunamente por V.S. Asimismo, deberán acompañar el expediente donde se encuentre la respuesta a lo ordenado", detalló en su nota.



Fuente: El Argentino