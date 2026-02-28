En horas de la mañana de este sábado se registró un siniestro vial sobre Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 17.5, protagonizado por un automóvil marca Renault Logan, cuyos ocupantes se trasladaban desde la ciudad de Zárate (Buenos Aires) hacia Corrientes Capital.

El vehículo era conducido por un hombre de 68 años de edad, domiciliado en Zárate, quien viajaba acompañado por su esposa de 65 años y sus tres hijos, de 24, 28 y 43 años.

De acuerdo a los dichos del conductor, el hecho se habría producido tras pinchar uno de los neumáticos, lo que ocasionó la pérdida de control del rodado y posterior vuelco.

A raíz del siniestro, los cuatro acompañantes fueron trasladados en primera instancia en ambulancia hacia el Hospital Centenario de Gualeguaychú, siendo derivado posteriormente también el conductor para su atención médica.

Todos los ocupantes resultaron con lesiones de carácter leve, excepto el hombre de 43 años, quien presentó lesiones de carácter graves, consistentes en luxación de hombro izquierdo.

En el lugar intervinieron efectivos de Policía Científica de la Jefatura Departamental Gualeguaychú, Bomberos Voluntarios de Ceibas, personal de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial Gualeguaychú.