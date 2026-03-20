En el marco de una serie de actividades coordinadas por la Dirección de Educación Municipal, el artista Pipo Pescador visitó distintos espacios educativos de la ciudad y participó de propuestas junto a niños y docentes, con juegos, canciones, anécdotas e instancias de interacción.

Uno de los momentos más significativos de la recorrida fue la visita al EMPI Pipo Pescador, el Espacio Municipal de Primera Infancia que lleva su nombre. Allí compartió una actividad muy especial con los niños y el equipo de trabajo del espacio, que contó con el acompañamiento de la viceintendenta Julieta Carrazza. La recorrida fue acompañada además por la asesora de la Dirección de Educación, Bertha Baldi, quien estuvo presente en cada una de las actividades desarrolladas.

Con emoción, Enrique Fischer, conocido mundialmente como Pipo Pescador, quien posee una notable fama internacional, especialmente en el mundo de habla hispana, gracias a su extensa carrera como cantautor, escritor y director de teatro infantil, manifestó su alegría por compartir este momento con los niños del espacio, y destacó el afecto, la calidez y el entusiasmo con que fue recibido durante la visita. Además, puso en valor la importancia de generar este tipo de encuentros, que “dejan huellas significativas tanto en los chicos como en quienes forman parte del trabajo cotidiano del lugar.”

Además, en la jornada del jueves, Pipo Pescador visitó la Escuela N° 69 “Mercedes San Martín de Balcarce”, donde la biblioteca lleva el nombre María Caracolito, título de uno de sus libros. La actividad se desarrolló en los turnos mañana y tarde, permitiendo que más niños pudieran participar del encuentro.

La recorrida continuó este viernes en la Escuela N° 105 “Islas Malvinas”, donde la biblioteca de la institución lleva el nombre del artista. Al igual que en la visita anterior, compartió con los niños anécdotas, canciones, adivinanzas y distintos momentos de interacción.