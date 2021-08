Polémica por el video de una docente K adoctrinando alumnos en La Matanza

En el registro se puede escuchar a la profesora defender al oficialismo, criticar sin disimulo a la gestión de Cambiemos e interpelar a uno de los estudiantes -casi sin dejarlo hablar- para convencerlo sobre las consecuencias de una y otra administración. El joven, mucho más tranquilo que ella, se plantó y le explicó que no pensaba igual.

Según fuentes oficiales consultadas por Infobae, la maestra militante fue identificada como Laura Virgina Radetich (59 años), una mujer con una amplia experiencia en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España, según surge de su perfil en Linkedin.

De acuerdo a sus registros previsionales, Radetich trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires -renunció en 2012- . Además de la escuela de Ciudad Evita donde quiso adoctrinar a sus alumnos, trabaja también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.

“Macri te robó”

“¿Que esto es gratis? ¿que porque tiene ojitos celestes no va a robar? Te robó. Te robó el futuro”, le dijo la docente con el tono de voz elevado e increpando al estudiante. “¿Y este no?”, le contestó el chico para indicarle si con el actual presidente, Alberto Fernández no ocurría lo mismo. “No me robó nadie, nadie te robó. vos podés venir acá y comer esta porquería porque te lo da el Estado. Andá a pagar con el sueldo de tu papá una escuela privada como esta… andá dale, andá!”, atacó la docente.

En ese momento, la profesora de historia le preguntó al alumno con ironía si su padre tenía el dinero suficiente para pagar la cuota de un colegio privado. La tensión aumentaba segundo a segundo. “¿Sabés cuánto cuesta la cuota en una escuela técnica? 10 lucas pa’rriba. ¿Tiene tu papá 10 lucas para pagar? Eso es lo que dejó Macri, porque eso es lo que dejó Macri”, insistió.

El alumno quiso responder, pero no lo dejaron terminar de expresar su idea para contribuir al intercambio de ideas. La maestra, fuera de sí, no tenía interés en escuchar al otro. Quería imponer una idea a como diera lugar. Únicamente la suya. “Bueno, pero entonces tengo una pregunta, si Macri cagó tanto al país y ellos buscan salir…”, consultó el chico. Ahí la mujer lo interrumpió y apeló a uno de los argumentos más utilizado por la militancia K: las elecciones de 2019.

“Perdió, perdió, gracias a Dios perdió. Perdió. Por eso perdió, perdió porque atacó al pueblo, atacó al pueblo y se llevó la tarasca él y sus amigos. ¿La entendés o no? ¿Vos te pensás que el pueblo es boludo? En serio ¿vos te pensás que el pueblo es boludo?”, exclamó con violencia. Lejos de amedrentarlo, el estudiante otra vez quiso rebatir los dichos de la mujer al recordar los procesos judiciales en contra de Cristina Kirchner. “Yo creo que sí… votan a una vicepresidenta que tiene causas”, argumentó el chico.

La respuesta del menor terminó por sacar a la docente, que nuevamente recordó lo hecho por el ex presidente Macri y hasta las acciones de la Justicia en contra de Cristina Kirchner, que dejó el mandato en 2015. Ahí la defensa de la mujer a la ex presidente se tornó todavía más pasional y con varios exabruptos.

“¿Causas de qué? ¿quién se las hizo papi? ¿vos leíste cómo se la hicieron? Dios mío, en serio. Un presidente que puso por decreto dos jueces de la corte. Papi qué estás diciendo. Un presidente que se reúne con un juez para decirle “tenés que meterla presa”. ¡No le pudieron probar nada, nada! Le cavaron toda la fucking patagonia. Yo vi a un fiscal (por Guillermo Marijuán) montado en una retroexcavadora, haciendo el papel de pelotudo, para llenarte las horas de televisión a vos y a gente que piensa como vos”, continuó.

La discusión con el alumno no terminó. Después de defender judicialmente a Cristina Kirchner, comenzó a enumerar los supuestos logros de la administración kirchnerista. “¿Cuántas rutas hicieron? ¿Cuántos jardines de infantes hicieron? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y yo te pregunto: ¿vos sabés donde estás parado?, ¿sabés quién hizo esto? ¿sabés quién hizo esto? Te pregunto”, dijo.

Radetich es, además, una activa usuaria de redes sociales. En su cuenta de Twitter -@LAURAantiCOVID- abundan los insultos a Mauricio Macri, comentarios discriminatorios hacia la provincia de Córdoba y una llamativa propuesta para aplicar la Ley del Talión con los viajeros que llegan al país contagiados con la variante delta de coronavirus.