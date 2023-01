Por Federico Gini Cambaceres*

El médico Policial de la provincia de Buenos Aires que realizó la autopsia médico legal informo que la muerte de Fernando fue por paro cardiaco consecuencia de un shock neurogénico debido a los traumatismos recibidos que produjeron hemorragias intracraneales, además de lesionar en cuello, tórax, hígado e intestino.



Como parte de una estrategia de defensa, el abogado Hugo Tomei llevo dos peritos forenses que plantearon que la autopsia no mencionaba la causa ni mecanosmo de muerte (Falso), que no decía que podrían haber aneurismas que provocaron esos sangrados y los mas grave de toda la mentira.... que las maniobras de RCP podrían haber provocado la muerte o empeorado la situación.



La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) al igual que la Asociación Americana del Corazón (AHA), el Concilio Europeo de Reanimación(ERC), la Federación Interamericana del corazón (FIC) y muchas otras asociaciones científicas serias recuerdan que:

-La inacción ante una persona con paro cardíaco tiene como resultado la muerte.

-El RCP tiene como objeto reestablecer las funciones vitales d euna persona en PCR.

-La sobrevida ante un PCR es de 5% en lactantes, 13% en niños 17% en adolescentes y 11 % en adultos; la mayoría muere fuera del hospital si no se hace nada

-La realización de RCP por el primer testigo en la escena aumenta un 400% la posibilidad de sobrevida y disminuye las secuelas por no llegar oxígeno a los tejidos (especialmente el cerebro) durante el PCR

-El RCP Busca mantener a la víctima con vida hasta que llega la ayuda especializada.

-El cerebro es particularmente sensible a la falta de oxígeno, después de 5 minutos sin oxígeno las secuelas son irreversibles y cada minuto aumenta la posibilidad de muerte y baja un 10 % la eficacia de usar un desfibrilador

-La RCP básica por testigos en un eslabón imprescindible en la cadena de supervivencia del paro extrahospitalario. No importa si es un accidente, un ahogamiento, un infarto o una pelea

-Los cursos básicos de RCP para padres, docentes y adolescentes salva la vida de niños, niñas y adolescentes. Los cursos basicos de RCP para la población general salva la vida de todos



Insinuar que la muerte de un joven de 18 años victima de la paliza por parte de 8 cobardes fue por un RCP mal realizado nos atrasa 200 años. El masaje cardiaco de una persona en paro cardiorespiratorio salva vidas, la muerte es por shock neurogénico consecuencia de los traumatismos a la cabeza y el cuerpo, no por intentar ayudarlo después de ser dejado tirado en el piso para ir a premiarse comiendo hamburguesas.

*Pediatra Neumonólogo

Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría

Filial Río Uruguay