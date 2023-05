La inteligencia artificial (IA), la simulación de la inteligencia humana en una computadora, será utilizada por primera vez en una elección provincial en Argentina: el 11 de junio en Corrientes a modo de "prueba científica" para acelerar la lectura de telegramas en el escrutinio de votos y poder dar los resultados lo más rápido posible.



La novedad informática la introdujo el subsecretario de Sistemas y Tecnologías de la Información (Susti) del gobierno de Corrientes, Federico Ojeda, quien explicó a Télam que se utilizará la IA en la lectura y escaneo de los telegramas con el resultado de la votación, pero aclaró que será a modo de "prueba científica", es decir que no tendrá validez legal.



Ojeda, en entrevista con esta agencia, explicó que "se está trabajando en aplicar la inteligencia artificial en el centro de cómputos provincial y, específicamente en las elecciones del 11 de junio”, en la que se eligen senadores y diputados provinciales y concejales en 65 municipios.



El funcionario precisó que "no va a tener validez lo que se utilice para lectura de telegramas en la elección" sino que "es a a modo de prueba científica y vamos a tener mesas testigo donde vamos a tener un sistema nuestro de lectura de telegramas con 'transformer', que son redes neuronales secuenciadas que hacen que la máquina piense como el ser humano".



"El sistema propone el uso de transformers visuales y modelos de lenguaje que permiten el reconocimiento y extraccio?n de la cantidad de votos correspondientes a cada partido por tipo de elección (gobernador provincial, diputados y senadores nacionales)", consignó.



Ojeda señaló que "extraída la información, realizamos una validación automática para corroborar que la suma de votos coincida con el total reportado. En caso de existir inconsistencias, proponemos realizar una revisión manual por parte del usuario para no reportar resultados erro?neos".

Con todo, "una vez validada la información, la almacenamos en una base de datos que alimenta un dashboard interactivo con gráficos y mapas de los resultados preliminares de cada partido a nivel general y desagregados por distrito electoral", agregó.



Asimismo, precisó que "se va a utilizar eso sobre la plataforma de Telegram (sistema de mensajería), porque nosotros lo que utilizamos son fiscales informáticos y fiscales en cada escuela que van a sacar una foto del telegrama por Telegram y ahí eso va pegar a nuestro sistema que va a a estar leyendo en tiempo real ese telegrama", dijo. Ojeda expresó que las actas se plasman con cuadritos anotados con papel y lápiz por los presidentes de mesa, y lo que hace este sistema es leer esa foto, esa imagen de telegrama, y luego se le agrega "inteligencia artificial para que lo reconozca automáticamente".



"Nosotros -indicó- le estamos enseñando a leer los telegramas, los distintos números, las distintas deformaciones del 1, del 0, del 8, del 10, del 9 para que el algoritmo empiece a entender y a saber cómo llenarse un telegrama".



"Hay 70 mil telegramas distintos ordenados por 70 mil personas distintas que tienen 70 mil números distintos", indicó.



Ojeda señaló que "estamos entrenando a este sistema para que pueda leer en tiempo real y devolvernos de forma segura con back up; en forma espejo también hace la triple max para reverlos tres o cuatro veces para que esto no falle y va a ir devolviendo la información y creemos que vamos a eficientizar en un 85% la demora de la que es la carga real de telegramas de todo el sistema electoral".



"Acá el telegrama se envía al correo, el correo lo manda digitalizado, entra a los sistemas, los sistemas tienen un doble chequeo, después hay un triple chequeo de una persona que está detrás viendo los datos que se cargue y recién se vuelca a lo que es el escrutinio provisorio, que eso demora lo lógico", amplió.



Por eso manifestó que la idea es "acortar todos esos procesos, que los fiscales informáticos con los presidentes de mesa saquen una foto, la envíen por Telegram a este bot y que este bot los reciba y procese toda esa información en microsegundos",



"Eso es lo que nosotros estamos haciendo pero por supuesto que esto para llevar a la realidad hay que hacer una modificación al Código Electoral de la provincia y debe aprobarlo la Junta Electoral de Corrientes", aclaró.



De todos modos, Ojeda valoró la "importancia" de introducir esa innovación tecnológica para conocer los resultados lo antes posible, como los ciudadanos "desean ante cada comicio". "Es una cuestión bastante más científica que real porque nosotros, como todos, tenemos un Código Electoral y una Justicia Electoral que son los que rigen la elección en las provincias y en Nación también ocurre lo mismo", reafirmó.



Además, indicó que "no se quieren generar expectativas que no sean reales ya que esto es a modo de investigación científica", es un proyecto para "digitalizar las elecciones en pos de la democratización, la transparencia y hacerla mucho más rápido".



"El ciudadano quiere saber cuanto antes los resultados, están todos pendientes de bocas de urna, y creo que esto puede ser una realidad", remarcó.



Por último, sostuvo que al término "se hará una evaluación, con sus ventajas y desventajas y, si hay alguna diferencia, algún tipo de error, lo iremos cotejando y al final vamos a elevar el informe correspondiente a los medios, a la Justicia Electoral y a los partidos políticos".