Anunciaron la apertura de la turnera para el ciclo 2026 de los “Circuitos guiados Cementerio Norte. Esta iniciativa invita a estudiantes y docentes a realizar un recorrido patrimonial y cultural por el Cementerio Norte con el objetivo de acercar la historia de Gualeguaychú mediante los relatos de personajes emblemáticos que descansan en el lugar, como Gervasio Méndez, la Prof. Rosa Regazzi, Fray Mocho, “Toto” Irigoyen, José Luis Gestro, “La Yuyera”, Camila Nievas, entre otros.

Las visitas guiadas tienen una duración aproximada de 90 minutos. El recorrido inicia en la fachada principal, continúa caminando por los diferentes sectores del cementerio y finaliza en la capilla “Nuestra Señora del Carmen”.

Requisitos y cupo: cada grupo o curso podrá contar con un máximo de 35 estudiantes. Las visitas son gratuitas y exclusivas para instituciones educativas.

¿Cómo solicitar turno? Dirigido especialmente al personal docente, el procedimiento es sencillo y completamente digital a través de la aplicación GualeActiva:

Descargá la app GualeActiva desde https://activa.gualeguaychu.gov.ar/ o ingresá directamente al sitio web activa.gualeguaychu.gov.ar Si no contás con usuario, hacé clic en “Regístrate” y creá tu cuenta. Ingresá a la sección Turnos: reserva tu turno. Seleccioná Visitas guiadas en el Cementerio Norte. Elegí la fecha disponible y confirmá la reserva.

Para cualquier consulta o duda adicional, comunicate vía WhatsApp al 3446 679939.