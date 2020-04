Por falta de acuerdo con PAMI, peligra la sala de la terapia intensiva del Jeannot Sueyro

Martínez expresó que “algunos no siquiera nos recibieron, aunque ahora nos llaman y mandan mensajes que no alcanzan. Necesitamos soluciones ahora. No podemos seguir con una terapia, que nos cuesta 800 mil pesos por mes sin contar los insumos médicos y oxígeno”.

Martínez destacó que la unidad de cuidados intensivos cuenta con seis camas, cuatro de terapia y dos de recuperación, comenzó a funcionar en enero, cuenta con dos médicos y enfermeros altamente capacitados”. Resaltó que “hablamos con todas las autoridades del Pami solicitándole ser prestador de una obra social”, remarcando que el sanatorio “cuenta con todas las prestaciones de la obra social, menos la de terapia intensiva”.

También contó que algunos abuelos, por cuestiones humanitarias, “fueron atendidos en la terapia, mientras que la inmensa mayoría fue derivada a otros centros médicos como Rosario, Paraná, Crespo y otros. Hoy cerrar una terapia con la pandemia del coronavirus suena como una locura, pero los números no cierran, somos una cooperativa en donde cada trabajador percibe 21.000 pesos, la mitad que lo que cobra un trabajador de la salud, que está trabajando a un 30% de sus posibilidades por el Covid-19. No podemos sostener más una terapia, si no somos prestadores del Pami, que es la más requiere de este tipo de servicios, quedando claro que no tenemos los recursos, con o sin pandemia, que no contamos con los recursos para mantener en pie la terapia”.

Sobre la nueva titular del Pami a nivel local, Anastasia Aramburu, Martínez dijo que “hablé con la funcionaria, quien manifestó que está muy preocupada y abocada a solucionar un problema que tiene mucho de burocrático”.