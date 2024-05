La oferta académica de Gualeguaychú cada vez es más atractiva para aquellas personas que residen dentro del Departamento y, que no encuentran en sus lugares de residencia las opciones que buscan para formarse.

No obstante, la falta de un sistema de transporte público que conecte de forma eficiente los diferentes municipios genera problemas a la hora de viajar. De hecho, esta situación la viven desde hace muchos años los docentes entrerrianos que dictan clases fuera de las localidades donde se emplazan.

Desde que comenzaron las clases en marzo, los estudiantes de Urdinarrain tienen inconvenientes para llegar a cursar en Gualeguaychú debido a que su Municipio no logró cerrar el convenio que mantuvo durante el año pasado con las empresas de micro Jovi Bus y San José. Según explicaron desde el Ejecutivo y los privados, el convenio no se pudo mantener porque los costos se elevaron, los recursos provenientes de provincias se paralizaron y el acuerdo ya no era rentable para ninguna de las partes.

Son entre 40 y 60 estudiantes de Urdinarrain los que corren peligro de no poder continuar con su formación superior, pero no son los únicos ya que a través del mismo convenio, con arreglos particulares de cada municipio, también conseguían viajar alumnos de Gilbert y Aldea San Antonio, que en la actualidad se encuentran a la deriva.

En primera persona

Ismael Paredes es estudiante de Profesorado de Ciencias de la Educación en ISPED, debe asistir a clases de lunes a viernes y es una de las personas que está reclamando por una solución para él, sus compañeros y otros vecinos de Urdinarrain.

“El año pasado teníamos solo el micro que nos garantizaba la ida a las 13.45 horas con el 50% de descuento. Solo teníamos la ida porque a la vuelta era a las 17 horas, horario en el que la mayoría de los estudiantes entramos a cursar. Por lo tanto, a la vuelta nos quedaba a contramano y el colectivo volvía prácticamente vacío, sólo con personas que viajaban por trámites o asuntos laborales, pero a los estudiantes no nos convenía”, explicó Paredes.

Ante la falta de novedades al respecto, los estudiantes se movilizaron para pedir al Municipio alguna solución y fueron atendidos por el secretario del despacho del intendente Sergio Martínez, quien les dijo que “estaban trabajando todavía en el convenio”.

“A raíz de esa informalidad que manejaban y que no nos daban garantía alguna, decidimos mandarles una nota el lunes pasado para manifestar nuestra preocupación. Hoy nos estamos manejando a dedo porque no tenemos cómo ir, más allá de que hay un grupo donde se ofrecen autos que viajan para Gualeguaychú, algunas veces coincidimos y otras no. La mayoría de las veces, esos vehículos van llenos y no entramos. Así que nos paramos en la ruta todos los días a la siesta para poder ir a estudiar”.

A esto se suma el hecho de que el servicio Gualeguaychú-Urdinarrain de las 22.40 de la empresa Flecha Bus, único horario que los estudiantes tienen para retornar a sus hogares, estará suspendido todos los martes y jueves de mayo.

“Algunos directamente decidieron no ir esos días porque no tienen como volver o se quedan hasta las 2 de la mañana, cuando está el otro colectivo que vuelve”, apuntó en esta dirección el universitario.

El tema de la oferta horaria siempre constituyó un problema para quienes deben trasladarse a distintos puntos de la provincia. En este caso particular, los estudiantes señalaron que existen servicios a las 11.10 y otro a las 17.30 horas, e incluso un tercero a las 18.30 horas, pero que no coinciden con sus cursadas.

Y como si fuera poco, las tarifan oscila entre los $4.500 y $5.100 solo ida. Por lo tanto, aquellas personas que deben concurrir de lunes a viernes a clases tienen un gasto aproximado de $22.500 por semana.

“Es este el contexto que estamos atravesando, por eso corre riesgo nuestra permanencia en las casas de estudio, porque ir a dedo es correr el riego de no llegar a la presencialidad, no llegar con la asistencia, porque no sabemos si nos levantan. Algunas veces estamos 3 o 5 horas en la ruta esperando a quien nos levanta para poder llevarnos a cursar. Estamos todos los días a la deriva”, expresó el estudiante que encabeza el reclamo.

Y agregó: “Queremos que busquen otras posibilidades, un plan B para poder garantizarnos el acceso y permanencia en las diferentes universidades e institutos de formación de Gualeguaychú. Nosotros no vamos por capricho a estudiar a allá, sino que en Urdinarrain tenemos una oferta educativa escasa y, hay solo dos o tres carreras para poder estudiar. Si tuviéramos una oferta educativa buena y de calidad, nos quedaríamos acá”.

Otra de las afectadas por esta situación es Debora Fantín, estudiante de tercer año de la carrera de Enfermería y, al igual que Ismael Paredes, sufre las mismas consecuencias por la falta del convenio entre el Municipio de Urdinarrain con las empresas de transporte interurbano de pasajeros.

Al respecto, manifestó que “se están ajustando gastos en cosas que son innecesarias, pero el tema de la educación es importante y supuestamente nos habían dicho que garantizaban la educación, pero si no nos provén los medios para que podamos llegar a cursar y volver, el tema de la educación no está garantizada”.

“No lo queremos gratuito, pagaríamos una parte del pasaje. El año pasado estaba el colectivo que nos permitía pagar la mitad con descuento estudiantil y ahora estamos complicados económicamente para poder viajar. Entonces, muchos hacemos dedo en la ruta y por lo general tenemos que esperar 1, 2 o 3 horas, porque a veces no es fácil que te levanten en la ruta, por miedo principalmente. Y eso que nosotros nos ponemos las chaquetas para que nos identifiquen como estudiantes”.

Oferta insuficiente y rutas en mal estado

Hasta el año pasado, la Municipalidad de Urdinarrain mantenía un convenio con las empresas Jovi Bus y San José para que los alumnos pudieran viajar a estudiar a Gualeguaychú.

No obstante, tal y como lo apuntaron los estudiantes consultados para esta nota, solo les convenía el servicio de las 13.40 horas para llegar a cursar, mientras que a la vuelta la única alternativa que tenían era esperar hasta las 22.40, aunque sin el descuento.

Desde la compañía Jovi Bus contaron que “el convenio no se renovó porque las municipalidades no pueden costear el acuerdo y las empresas no podemos sostenerlo. Es muy baja la cantidad de pasajeros y las rutas están en muy mal estado lamentablemente”.

Pocos subsidios y el combustible por las nubes

El intendente de Urdinarrain, Sergio Martínez, explicó que le resulta muy oneroso al Municipio mantener el convenio con las empresas de transporte, que tiene un costo aproximado de 5 millones de pesos por mes en concepto de combustible. El monto para mantener el servicio recae sobre Gilbert y la Aldea San Antonio, que también utilizaban el transporte, aunque en un sentido proporcional a la cantidad de población que tienen.

En esta dirección, Martínez mencionó que además del gran incremento en los precios del combustible, que generaron el encarecimiento del convenio, al igual que el resto de Entre Ríos los subsidios provenientes de Provincia disminuyeron significativamente. Todo esto produjo que la coyuntura sea mucho más compleja.

A diferencia del año pasado, el descuento que ofrecieron las empresas solo fue del 20% para los estudiantes, cuando solía ser del 50%, lo que el funcionario calificó de “insostenible” para el área de Desarrollo Social.

No obstante, el reelecto intendente Martínez declaró que se encuentran trabajando en otra alternativa con los mandatarios de los municipios afectados por la disminución de la oferta de transporte y que enviarán a la Secretaría de Transporte de la Provincia una carta donde van a solicitar la habilitación de otras líneas para cubrir la franja horaria de “la mañana, la del mediodía y la de la tarde. Creemos que nuevas empresas se pueden hacer cargo de esas líneas que nadie está ofreciendo”, apuntó.

Dentro de la nota, dejarán implícita la necesidad de obtener apoyo económico para poder sostener el servicio ya que aseveró que “se está padeciendo mucho la problemática de la menor conexión entre los pueblos, no solo en materia de educación sino también de salud. Nosotros dependemos mucho de nuestra conexión con Gualeguaychú y Concepción del Uruguay”.

Además, tienen la intención de pedirles a los legisladores que acompañen el petitorio con la esperanza de poder ofrecer el servicio con la bonificación del 50% a través de algún subsidio que otorgue la Secretaría de Transporte.

Por último, el intendente de Urdinarrain acotó que “vamos a seguir negociando con las empresas, pero sólo si el combustible baja o desde Provincia bajan subsidios más importantes”.