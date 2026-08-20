La actividad económica anotó un crecimiento de 2,7% en junio respecto al mismo mes de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Este desempeño quedó registrado como la segunda mayor suba año vs año desde marzo, cuando el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) había anotado un incremento del 6,2%.

Gran parte de la suba estuvo influenciada por el rendimiento de "Explotación de minas y canteras": aumentó 15,6% interanual y, junto al agro, aportó 1,1 puntos porcentuales (p.p) al índice general.

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La actividad económica creció 2,7% interanual en junio de 2026 y 0,8% con respecto a mayo https://t.co/pgaDZnApcy pic.twitter.com/llavzyrTqy — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 20, 2026

Respecto a la medición mensual, la actividad económica logró repuntar y tuvo una leve expansión de 0,8% contra mayo. El índice serie-tendencia-ciclo, que descuenta los factores de estacionalidad, creció 0,2%.

A pesar de la contracción de febrero, el acumulado del año cerró con una variación positiva de 1,9%.

"Deja una señal positiva, pero debe interpretarse con cautela. La actividad creció 0,8% mensual, aunque el INDEC revisó a la baja los niveles de los meses anteriores. Por lo tanto, el avance es menos contundente de lo que sugiere una primera lectura", sostuvo Diego Piccardo, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso.

Cómo se movieron los sectores de la economía

Tal como viene sucediendo desde hace tiempo, el agro y la minería continúan siendo los dos sectores que mayor tracción generan en la economía. Entre los dos aportaron 1,1 p.p., mientras que su expansión interanual fue de 4,6% y 15,6%.

La industria y el comercio también repuntaron en junio. Si bien el aumento fue de menor escala, lograron salir de terreno negativo y crecieron 1,9% y 0,8%, respectivamente.

Además, la construcción fue otro de los rubros que logró acoplarse a la escalada: subió 2,8% interanual.

"La brecha entre ambos grupos es el dato central del informe: mientras minería y agro crecen a 15,6% y 4,6%, los tres sectores restantes se mueven en un rango de 0,8% a 2,8%, y aportan menos de la mitad que el bloque primario pese a ser mucho más grandes en el índice. La diferencia importa porque los rezagados son justamente los sectores intensivos en mano de obra: industria, construcción y comercio concentran el grueso del empleo privado registrado, mientras que la minería es intensiva en capital y genera relativamente pocos puestos por unidad de producto", explicó Sergio González, head de asset management en Cohen.

Otro dato importante que arrojó el informe fue el exponencial aumento que anotó la pesca, con una superior al 240%.

Esto ocurrió debido a la reactivación que sufrió la pesca marítima luego del conflicto gremial registrado en junio de 2025, el cual dejó paralizada la actividad. Por eso, la incidencia del sector en el nivel general fue de apenas 0,44 p.p.

LA ECONOMÍA CRECIÓ 0,8% MENSUAL EN JUNIO

✅ El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento de 0,8% mensual y 2,7% interanual en junio

✅ El indicador tendencia-ciclo, que permite analizar la dinámica subyacente del nivel de actividad al extraer el… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 20, 2026

El EMAE de cada sector en junio de 2026

Pesca: 247,6%.

247,6%. Explotación de minas y canteras: 15,6%.

15,6%. Intermediación financiera: 5,1%.

5,1%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 4,6%.

4,6%. Construcción: 2,8%.

2,8%. Industria manufacturera: 1,9%.

1,9%. Impuestos netos de subsidios: 1,8%.

1,8%. Hoteles y restaurantes: 1,8%.

1,8%. Transporte y comunicaciones: 1,5%.

1,5%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 1,3%.

1,3%. Servicios sociales y de salud: 1%.

1%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 0,8%.

0,8%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,4%.

0,4%. Enseñanza: -0,1%.

-0,1%. Electricidad, gas y agua: -0,4%.

-0,4%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.

Fuente: INDEC / Agencia Noticias Argentinas