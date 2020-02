Por las altas temperaturas el consumo eléctrico creció un 10% en Gualeguaychú

La térmica de este jueves llegó a los 39 grados. Fue una jornada agobiante que se sumó a la del miércoles que también fue insoportable.

Aires acondicionados y ventiladores dieron un respiro y el consumo eléctrico llegó a un tope.

ElDía consultó a Alfredo Darré, contador de la Cooperativa Eléctrica, quien confirmó que “en diciembre comenzó el incremento en el consumo con un 12% más en materia de kilovatios y llegamos al tope de la capacidad que tienen nuestras subestaciones”.

“Estamos con un 5% de capacidad libre o sin utilizar, pero ha habido un importante crecimiento de la venta de energía con relación a diciembre de 2018”, destacó el contador.

En enero la demanda siguió aumentando al ritmo de las altas temperaturas. Aunque el balance del mes pasado se sigue cerrando, adelantaron que “va a tener un 10% más que igual mes del 2018. Hay un mayor consumo en la ciudad que lamentablemente no siempre se ve reflejado en la facturación porque tenemos un problema de hurto de energía y de morosidad”, indicó Darré.

En este sentido resumió que por las estaciones transformadoras y centros de distribución pasó un 10% más de energía que el año anterior y afortunadamente no se han registrado cortes ni problemas mayores, aunque se continúa trabajando sobre el límite.

Más de 42 mil usuarios

La ciudad de Gualeguaychú cuenta con 42.300 usuarios. Un 8% de ellos presenta demoras o problemas de cobro en la facturación y hay otro porcentaje sin registrar que hurta la energía.

“Nuestras instalaciones están trabajando exigidas, y si no presentan problemas es porque estamos trabajando sobre eso y hemos realizado inversiones; pero tenemos un consumo muy importante”, destacó el contador consultado por ElDía.

Estas inversiones se concretaron en el Parque Industrial y en sectores urbanos de mayor afluencia turística. Se realizaron inversiones en Pueblo Belgrano, en la Costanera. También se habilitó una estación muy importante en la zona del Puerto que alimenta a todos los comercios de la Costanera, sin dificultad.

De todos modos, Darré aclaró que “el ritmo de inversiones ha ido disminuyendo porque tenemos problemas de cobranza y problemas de hurto de energía. Estos son problemas comunes a todas las distribuidoras, pero esto nos llevó a que tengamos deuda con nuestro principal proveedor que es Camesa. Estamos luchando para poder pagar pero también tratamos de atender las necesidades especiales de algunos usuarios”.

“Muchos necesitan una refinanciación y se lo contempla, pero tenemos que hacer un fino equilibrio entre los que demuestran voluntad de pago y los que provocan fraudes en sus medidores. Con ellos somos implacables”, cerró Darré.

¿Qué pasa con el consumo de agua?

Por el calor la demanda de agua también crece. En Gualeguaychú el límite de los 250 litros diarios por persona que sugiere la Organización Mundial de la Salud, es ampliamente superado, llegando a unos 380 litros por día.

Ante estos datos, desde el Municipio recordaron que el agua “es un bien social; es imprescindible para la vida; depende de un uso solidario; es un recurso agotable y escaso y que su cuidado es responsabilidad comunitaria”.

Algunos consejos: Para lavar los platos no debes hacerlo con la canilla abierta. Utilizá el tapón o un recipiente, y ahorrarás hasta 50 litros por lavado.

Evitá el riego de calles de tierra, veredas y jardines, principalmente durante el día.

No laves el auto innecesariamente. Utilizá el balde para reducir el caudal.

Si tenés pileta echá un pocillo de cloro todos los días y cuando no la uses tapala con una lona para que no se ensucie con hojas, tierra y bichos. Así dura limpia mucho más y evitas cambiarla.

Utilizá lavarropas y lavaplatos sólo a plena carga, ahorrando así unos 25 litros de agua.