En un hecho sin precedentes en los más de 125 años de trayectoria de la institución, Eugenia Garbino fue elegida presidenta del Centro de Defensa Comercial e Industrial de Gualeguaychú (CDCI), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo clave para el sector comercial local.

Garbino, reconocida entre los comerciantes y representante de un importante comercio de indumentaria en la ciudad, reemplaza en el puesto a Rafael Vela, quien encabezó la entidad en el período anterior.

La elección se llevó a cabo en la noche del lunes, en la sede del CDCI ubicada en calle 25 de Mayo 1008. El nombre de Garbino fue propuesto por otra miembro de la Comisión Directiva y contó con el consenso de la de los demás integrantes para convertirse en la nueva conducción.

Vale destacar que Garbino cuenta con el aval explícito de un sector comercial relevante, lo que fortaleció su candidatura y facilita la continuidad de las políticas en defensa de los intereses de los comerciantes e industriales de Gualeguaychú.

La nueva presidente, con amplia experiencia en la Comisión Directiva de la entidad en años anteriores, asume en un contexto desafiante para el comercio local, marcado por la necesidad de impulsar la competitividad y el desarrollo de las pymes.

“Este hecho representa un avance significativo en la inclusión de la mirada femenina en la dirigencia gremial empresaria, y se espera que impulse nuevas iniciativas en beneficio del sector”, manifestaron desde el CDCI.