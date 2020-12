¿Por qué le pegan al rugby?

El rugby no es una isla y las miserias de la sociedad también lo afectan. Pero no se resigna, y con la misma valentía con que enfrenta el juego se somete a una férrea disciplina y cultivo de valores, y antes que buenos jugadores, trabaja por mejores personas.

Terminó el Tres Naciones que se jugó en Australia y Los Pumas quedaron segundo, después de los All Blacks. Definitivamente el rugby argentino está escribiendo la historia grande junto a las potencias mundiales. Pero no todo fue alegría, antes del último partido el equipo tuvo que reponerse al peor momento de su historia, y lo logró.

La sucesión de los hechos fue vertiginosa. Los Pumas, luego de una dura cuarentena que obligó a los jugadores a entrenar dentro de sus casas, con un padre que se subía al techo para ayudar con el line a su hijo, otro que daba pases en el garaje, otro que corría 21 kms por dentro del living y el comedor, y otro que saltaba en el patio -si esto no es amor por la camiseta díganme qué es-, llegaron a Australia, y después de 121 años de fundada la Unión Argentina de Rugby (UAR), les ganaron por primera vez a los temibles All Blacks.

El histórico triunfo fue el 14 de Noviembre de 2020, el 25 murió Diego Armando Maradona, y el 28 Los Pumas volvieron a enfrentar a los All Blacks. Los de negro tuvieron un homenaje impensado con el ídolo futbolístico. Antes del tradicional Haka, su Capitán, Sam Cane, extendió una camiseta negra con el 10 que decía “Maradona”. Conmovedor. Los Pumas homenajearon al ídolo con un brazalete negro en señal de luto. Al país binario, futbolero y peronista, eso les pareció poco y estalló la bomba. Los trolls se ocuparon de rastrear viejas publicaciones xenófobas y discriminatorias de tres de sus jugadores y las subieron a las redes sociales y los acusaron de nazis. Nadie quiso ver lo que el rugby había operado en ellos: De aquellos jóvenes irrespetuosos, hoy el rugby los había hecho hombres firmes y líderes responsables.

No es mito, es real, el rugby debe ser uno de los deportes más inclusivos, sino el más inclusivo. A saber, todas las conformaciones físicas sirven para el rugby, altos, bajos, gordos, flacos, etc; infantiles, jóvenes y veteranos. Pero también hay equipos de sordos, de personas con síndrome de Down, de aborígenes, de mujeres y de presos que cumplen condena. Un vasto universo que desmiente acusaciones desinformadas y maliciosas.

Por ejemplo, Mandela se sirvió del rugby para terminar con la segregación de blancos contra negros en Sudáfrica; en nuestro país, “Rugby sin Fronteras” permitió el primer partido en Las Malvinas después de la guerra entre ingleses y argentinos; aquí mismo, en las orillas del Río Uruguay, Gualeguaychú y Fray Bentos, los seleccionados clasicc de Los Pumas y Los Teros esperaron el fallo de La Haya por la Papelera y juntaron víveres para Chile, que había sufrido un terremoto.

Entonces, por qué le pegan al rugby? No todos, estoy seguro que la gran mayoría lo quiere y lo respeta, lo alienta. Pero muchos otros le pegan porque los interpela en su mediocridad y resentimiento. El juego ha permanecido amateur y eso molesta a los que tienen precio y no saben dar sin pedir a cambio.

Los jugadores de rugby no son mejores que nadie, suficiente tienen con el desafío de hacer carne los valores que el juego propicia y ser diariamente una mejor versión de ellos mismos. Vaya si tienen de qué ocuparse.

Para terminar, deportivamente se fue un terrible 2020, hay muchísimas cosas por mejorar, pero también, y seamos indulgentes con nosotros mismos, el rugby argentino superó una enorme prueba, en todo sentido. El año que viene el Mundial de Inglaterra nos espera, y como hombres de bien, hoy mismo y para adelante, nuestra sociedad, todos los días.

*Abogado, Ex Jugador de Carpinchos RC, Dirigente, entrenador y árbitro de rugby