Si ves a alguien en silla de ruedas, no se la sacás para que se caiga o para que no pueda desplazarse. Si ves a un ciego, no le quitás el bastón que usa para manejarse con autonomía y equilibrio. Entonces por qué seguís usando pirotecnia si te dicen que los estruendos hacen daño a personas con hipersensibilidad auditiva, que no pueden elegir lo que escuchan ni cómo lo hacen y que no tienen filtro para acallar lo que les molesta y que además les duele, los atemoriza y los llena de ansiedad porque no saben cuándo terminarán los estallidos.

Si un chico se esconde debajo de la mesa, llora, grita, se rasguña y patalea porque está asustado por los estallidos, no es un malcriado: es tal su desconcierto y angustia que no puede volver a retomar las celebraciones con la familia y todos juntos ya no tienen deseos de festejar, aunque a veces el festejo se transforma en una cena tranquila porque las personas dentro del espectro autista no disfrutan las sorpresas, ni los cambios, así que a veces todo debe tener un toque de rutina, sin tanto brillo, ni novedades. Y digo a veces porque es el espectro es un muy amplio, un gran abanico de posibilidades y de maneras de ser.

También hay niños que no pueden compartir la mesa, que se la pasan corriendo de un lugar a otro porque no saben cuándo empezará la tortura. Así lo viven: tapándose los oídos y, más aún, cuando ni siquiera pueden decir basta porque no saben hablar.

Llanto, desesperación y angustia no son sinónimos de festejos, alegría, paz y unión, por lo que no podemos asociar estas palabras y por eso pedimos que no se use pirotecnia. No es un invento, ni una huevada, ni un capricho. Muchos tienen crisis de llanto, de ansiedad, palpitaciones y, según el caso, hasta convulsiones. Y sí, al considerar esta realidad, uno de los mejores regalos sería el silencio porque los decibeles más de una vez no importan, ni siquiera la intensidad, ya que según cómo se procese hasta encender luces duele. Es por eso que los especialistas, al igual que nosotros, no se cansan de repetir: No a la pirotecnia.

Tenemos que entender que es una cachetada invisible e insensible. Todos los años repetimos lo mismo: “Ojalá este año sea menor. Ojalá no haya pirotecnia”. Nuestros deseos implican más empatía y sensibilidad de la comunidad y, por supuesto, más responsabilidad a la hora de denunciar los puntos de venta y de realizar las multas correspondientes.

No se trata de saber quién tiene razón o de que no te importe el otro. Para vos es un estruendo, pero para otras familias son noches sin descanso y sin conciliar el sueño, días de irritabilidad sin poder compartir momentos de calidad hasta que “pase la tormenta”.

Nadie se victimiza, tratamos de concientizar y que se acepte de una vez por todas que la pirotecnia no es divertida y que usarla les hace daño a muchos.

Que en estas fiestas no seas vos el que enciende la mecha de la indiferencia. Por las personas, sin importar la edad, desde bebés hasta adultos mayores, por los animales. Te pedimos que no uses pirotecnia y sumate a denunciar puntos de venta, acopio y uso de pirotecnia al 423399. Feliz año.