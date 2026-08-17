Prefectura rescató a una mujer que pedía auxilio en las aguas del río Uruguay
La Prefectura Naval Argentina rescató y asistió a una persona que se estaba ahogando, en el canal de acceso al puerto entrerriano de Concepción del Uruguay.
El procedimiento se inició cuando efectivos de la Fuerza, en el marco del operativo SENADE, realizaban tareas de patrullaje preventivo y divisaron, a la altura del kilómetro 186,6 del río Uruguay, a una mujer que se encontraba en medio del canal, pidiendo auxilio y con dificultades para mantenerse a flote.
Inmediatamente, los uniformados se dirigieron hacia el lugar y activaron el protocolo de rescate, logrando extraerla del agua y resguardarla a bordo de la embarcación de la Autoridad Marítima nacional.
Una vez arribados a la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al hospital local para una mejor atención.