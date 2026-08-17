El procedimiento se inició cuando efectivos de la Fuerza, en el marco del operativo SENADE, realizaban tareas de patrullaje preventivo y divisaron, a la altura del kilómetro 186,6 del río Uruguay, a una mujer que se encontraba en medio del canal, pidiendo auxilio y con dificultades para mantenerse a flote.

Inmediatamente, los uniformados se dirigieron hacia el lugar y activaron el protocolo de rescate, logrando extraerla del agua y resguardarla a bordo de la embarcación de la Autoridad Marítima nacional.

Una vez arribados a la costa, la mujer recibió asistencia médica y posteriormente fue trasladada al hospital local para una mejor atención.