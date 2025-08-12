El titular del Consejo Empresario de Entre Ríos señaló que la importación de productos, permitió el crecimiento de las ventas online en otros rubros, que representan competencia para los negocios minoristas, a los que, aseguró, les está costando mucho poder mantener el volumen de ventas”, debido a la competencia.

“Va a requerir de esto una transformación muy importante del empresariado argentino. Cambiaron las reglas de juego y tenemos que adaptarnos y ser más flexibles”.

Asimismo, Reiss instó a innovar en factores que permitan la adaptabilidad a los cambios en la forma de consumir de la sociedad, y pidió el apoyo del Estado para lograrlo.

“Le pedimos al Estado municipal, provincial y nacional, que equiparemos las reglas de juego y la competencia. Estamos dispuestos a competir, pero tenemos que jugar con las mismas reglas de juego”, remarcó el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos.

Además Reiss señaló que “la política tiene que tomar cartas en el asunto y nosotros como empresarios tenemos que ofrecer otros servicios. No podemos seguir vendiendo de la misma forma. Hay que generar valor agregado”. (Fuente: APFDigital)