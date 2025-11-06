La exclusión en el Presupuesto Nacional 2026 de un fondo especial para el financiamiento de escuelas técnicas trajo preocupación en toda la comunidad educativa, que viene reclamando acciones para revertir esta decisión.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) llevó adelante en su momento reclamos y medidas de fuerza, pero hoy las autoridades escolares advierten que la situación no se solucionó.

Sergio Aranda, rector de la Escuela Agrotécnica N° 3 de Federal, recordó que estos fondos están dispuestos por ley y se mostró muy preocupado por la situación.

Puede interesarte

“Este año en el Presupuesto 2026, que ya tiene dictamen favorable, el artículo 30 disponía la eliminación del financiamiento. Aparentemente ese artículo fue aprobado, así que cuando se debata el presupuesto desde el 11 de diciembre nosotros nos vamos a quedar sin financiamiento, fondos ni planes de mejora”, dijo en diálogo con Canal 9 Litoral.

“Nos dimos cuenta gracias al sindicato, Amet y Agmer que leyeron el presupuesto. Ahí empezamos a movernos en toda la provincia”, agregó.

Fanny Gotte, rectora de la Escuela Agrotécnica N° de Federal, aseguró que afecta a todas las escuelas agrotécnicas y centros de formación. “Son dos partidas en el año, que redujeron a una. Esas partidas son fundamentales“, consideró.