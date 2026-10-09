Se trata de la sexta entrega de un proyecto pedagógico del Profesorado de Inglés. La presentación al público será el miércoles 14 de octubre a las 19.30 horas en la Biblioteca Sarmiento.

La iniciativa surgió años atrás como un intento de vincular el estudio del idioma con la ciudad, y a la vez, que estos sirvan de información cultural y turística para los extranjeros que visiten Gualeguaychú.

En esta ocasión, recogerá las historias de Olegario Víctor Andrade, Gervasio Méndez, Luis N. Palma, José María Colombo, Camila Nievas, José María Sobral, Juan José Nágera, Luis Jeannot Sueyro, Carlos Mosto.

Para la elección de estas personalidades, los estudiantes se basaron en que debían tener al menos una calle y algún edificio a su nombre. Además, se incluyeron las figuras que se mencionan en el Vals a Gualeguaychú.