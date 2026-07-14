La obra edilicia beneficiará de manera directa a los 70 estudiantes que asisten a la institución escolar ubicada en la intersección de las calles 3 de Febrero y Andrade en la ciudad. La intervención forma parte del programa provincial de infraestructura escolar y apunta a resolver demandas edilicias específicas mediante tareas que adecuarán los espacios de aprendizaje a las normativas vigentes de integración y accesibilidad universal.

Los trabajos técnicos contemplan la adecuación integral de un sanitario para personas con movilidad reducida, lo que incluye la incorporación de equipamiento reglamentario, accesorios de apoyo físico y la colocación de una nueva puerta de acceso adaptada. Asimismo, las cuadrillas construirán una rampa de ingreso sobre la calle Andrade para facilitar la transitabilidad, ejecutarán una nueva instalación eléctrica para equipos de climatización en las aulas, colocarán babetas de chapa galvanizada en el sector sur para solucionar problemas de filtraciones pluviales y realizarán tareas de pintura en tres aulas de la planta baja.

El proyecto establece un plazo de ejecución de 60 días corridos para la firma que resulte adjudicataria de las tareas. Durante el acto administrativo de apertura de las ofertas económicas se presentaron como oferentes las empresas de construcción locales Gette José Antonio y Ernesto Ricardo Hornus S.A., cuyas carpetas técnicas ingresaron a la etapa de evaluación por parte de la comisión de adjudicación.

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó: "Estas intervenciones representan una mejora concreta en las condiciones de aprendizaje y de trabajo dentro de los establecimientos. En este caso, se avanza con soluciones que buscan fortalecer la accesibilidad, la seguridad y la inclusión, haciendo posibles espacios adecuados para los estudiantes y docentes de la institución".

Del acto de apertura de sobres, desarrollado en las dependencias oficiales de la cartera de infraestructura, participaron el director de la unidad de proyectos generales, Diego Romero, y la jefa de departamento de la asesoría legal de la dirección general de Arquitectura y Construcciones, Soledad Vidoz, quienes fiscalizaron la validez de las propuestas presentadas por las firmas oferentes.