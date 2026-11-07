La presentación ante el Congreso del proyecto de ley del Presupuesto Nacional 2027 no es un evento más para nuestro país. En una economía acostumbrada a navegar a ciegas, contar con una hoja de ruta oficial es un paso innegable hacia la estabilidad, especialmente de cara a un año marcado por las presiones del calendario electoral. El documento no sólo detalla las metas de la administración, sino que expone un escenario decididamente optimista sobre nuestro futuro inmediato. Pero las preguntas que nos hacemos todos son: ¿Qué significan realmente estos porcentajes y millones para el ciudadano que todos los días camina la calle, hace las compras y paga las tarifas? ¿Y qué tan factibles son estos números? Debemos considerar que, sin distinción de colores políticos, los presupuestos presentados y aprobados por el Congreso son un intento de los gobiernos de establecer las expectativas para el año siguiente, pero siempre pecando de muy optimistas.

Empecemos por el fantasma que más nos castiga: la inflación. El texto prevé que los precios aumenten apenas un 18% a lo largo del próximo año, con un promedio del 21,1%. Para tomar dimensión, alcanzar esta meta significa consolidar niveles de estabilidad que los argentinos no vemos desde hace más de una década. A la par, se proyecta un crecimiento del 4% de nuestro Producto Bruto Interno (PBI) para 2027, encadenando otro año positivo tras un 2026 estimado en un repunte del 3%. Que el país crezca un 4% significa que el consumo interno debería reaccionar favorablemente, lo cual parece improbable dado el esquema macroeconómico actual, en el cual el consumo interno es lo que se mantiene en niveles bajos y al mismo tiempo es lo que puede mejorar significativamente la imagen del gobierno si repunta. También hay que notar que las consultoras privadas mantienen mayor cautela, situando el crecimiento económico esperado más cerca del 2%. Esto último es lógico y habitual, dado que las proyecciones de los oficialismos se adornan de pícaros sesgos optimistas.

El dato más esperanzador para el día a día es la promesa de recuperación del poder de compra. Las proyecciones oficiales estipulan que el salario promedio crecerá en torno al 25,4%. Frente a una inflación promedio estimada en 21,1%, esto implicaría que los sueldos finalmente lograrían ganarles la carrera a las góndolas por más de cuatro puntos porcentuales, permitiendo una recomposición real de los ingresos. Este alivio resulta urgente en un contexto en el que las familias vienen de absorber fuertes reacomodamientos en los precios de los servicios y las tarifas de transporte público, los cuales solían estar fuertemente subsidiados, impactando de lleno en la economía doméstica. Nuevamente, estos tendrán especial importancia en el desarrollo del año electoral, ya que sabemos que el votante diseña y ordena su decisión de voto ponderando casi que preferencialmente su capacidad de compra y estrés financiero.

Otro termómetro clave es el dólar. El proyecto estima un tipo de cambio oficial mayorista rondando los $1.847 para diciembre de 2027, con un valor promedio a lo largo del año de $1.728. Esto sugiere un deslizamiento cambiario muy moderado, cercano al 15% anual. Esta ansiada calma se sostendría gracias a un viento de cola externo: Argentina proyecta ventas al exterior por 130.000 millones de dólares, dejando un saldo comercial positivo de 15.000 millones. Se espera una cosecha agrícola favorecida por precios globales altos en la soja y el trigo, combinada con un boom energético impulsado por un barril de petróleo cotizando por encima de los 100 dólares. Este influjo masivo de divisas le daría al Gobierno la espalda necesaria para intervenir y evitar saltos abruptos del dólar. Sin embargo, no debemos dejar de tener en cuenta que los años electorales traen consigo una volatilidad que siempre juega.

La viga maestra de todo este plan macroeconómico es la férrea disciplina fiscal. Se espera lograr el cuarto año consecutivo de superávit, una anomalía virtuosa si consideramos que Argentina padeció déficit fiscal en 106 de los últimos 126 años. En términos familiares, el "superávit primario" del 1,3% proyectado significa que tus ingresos mensuales superan holgadamente a tus gastos cotidianos de luz, comida y transporte. El objetivo final es consolidar un "superávit financiero" del 0,2%; es decir, que sobre dinero para pagar las deudas y las tarjetas de crédito sin tener que pedir préstamos nuevos ni imprimir billetes. Lograrlo exigió recortes históricos por parte del Estado, pero la herramienta de la "motosierra" está llegando a su límite natural. Hoy, el Gobierno solo puede decidir discrecionalmente sobre el 30% del gasto, dado que el 70% restante responde a prestaciones indexadas como jubilaciones y pensiones, que incluso demandarán más recursos al actualizarse por encima de la nueva inflación en baja.

A pesar de esta pulcra arquitectura técnica, la realidad siempre presenta desafíos complejos. Al ser un año electoral, la natural desconfianza política suele presionar sobre la demanda de dólares para el atesoramiento privado, mientras la economía global y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos pueden condicionar nuestro índice de riesgo país y el acceso al crédito, así como también la repercusión que tenga el rumbo político de los países vecinos.

Las coordenadas del bienestar futuro ya están marcadas en el presupuesto con metas de inflación a la baja y la recuperación salarial. El verdadero reto ahora no es que la matemática cierre perfectamente en el Excel ministerial, sino que este equilibrio trascienda los pasillos legislativos y se traduzca en previsibilidad, acceso al crédito y un respiro real para el ciudadano común.