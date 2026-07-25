La convocatoria está dirigida a establecimientos que ya desarrollan actividades de agroturismo y también a quienes proyectan incorporar propuestas turísticas vinculadas a la producción. El registro permitirá contar con información para el diseño de políticas públicas y el acceso a futuras herramientas de apoyo para el sector.

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), en un trabajo conjunto con la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, invita a productores de toda la provincia a participar del relevamiento nacional sobre turismo rural productivo impulsado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. La iniciativa busca identificar establecimientos que desarrollan o proyectan incorporar propuestas turísticas vinculadas a la actividad productiva.

La convocatoria está destinada tanto a establecimientos agropecuarios que reciben visitantes como a aquellos que, aun sin desarrollar producción primaria, comercializan y promueven productos regionales asociados al agroturismo. La información recabada permitirá conocer el alcance, las características y las necesidades del sector en todo el país.

El turismo rural productivo integra la actividad agropecuaria con experiencias turísticas que acercan a los visitantes a la vida en el campo y a los procesos de producción. En este marco, los establecimientos pueden complementar su actividad mediante propuestas de alojamiento, gastronomía, recorridos, degustaciones o experiencias participativas vinculadas a su producción.

Además de diversificar los ingresos de las familias productoras, esta modalidad favorece la generación de empleo, fortalece los circuitos de comercialización directa, pone en valor la identidad de cada territorio y promueve la preservación de saberes y prácticas tradicionales que forman parte del patrimonio rural.

A nivel provincial, el Emturer y la Coordinación de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar promueven la inscripción de establecimientos entrerrianos para ampliar el registro y facilitar posteriormente el acceso a capacitaciones y otras herramientas de acompañamiento destinadas al desarrollo del sector.

El formulario también releva información sobre los principales desafíos y oportunidades que atraviesan los emprendimientos, aportando datos que servirán como base para la planificación de acciones y políticas públicas específicas.

Los interesados pueden completar el relevamiento a través del formulario que se encuentra disponible en la página oficial del Gobierno de Entre Ríos.