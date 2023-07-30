A través del programa "Llego a mi escuela", se llevaron a cabo obras de mejoramiento alrededor de diferentes establecimientos educativos, para que los niños y niñas y toda la comunidad educativa puedan llegar a las escuelas con calles en buen estado” expresó Martín Piaggio mientras recorría las obras y conversaba con vecinos y vecinas de la calle Pereda.

Luego continuó: “Con fondos propios y mano de obra local, ya realizamos obras de mejoramiento en 8 escuelas, actualmente estamos realizando obras de pavimentación en calles Pereda e Irazusta, en las cercanías de la Escuela nº 94 "Francisco Ramírez” para concluir “Hace 7 años asumimos el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias de Gualeguaychú y lo hacemos mediante hechos y acciones concretas, garantizando el derecho a la educación”.

Llego a mi escuela es un programa municipal impulsado en 2017 cuyo objetivo es garantizar el ingreso a las escuelas de la ciudad que están sobre calles de tierra. Luego de un diagnóstico sobre la trama vial, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, diagramó un cronograma de obras en los accesos a determinadas instituciones educativas.

Desde el Municipio destacaron que “estas obras facilitan el ingreso y egreso del establecimiento educativo garantizando el derecho a una educación de calidad, mejora la transitabilidad y el acceso e integración de los barrios. Estas acciones se complementan con otras iniciativas públicas como el programa Mi Barrio Tiene Acceso, con el que se realizaron obras en 1600 cuadras que eran de tierra en toda la ciudad”.