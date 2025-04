Durante estos días se genera un aumento en el consumo de alimentos, que no son frecuentes durante todo el año como los pescados y chocolates. El lugar donde se los adquiera y los cuidados a la hora de seleccionar las materias primas durante la elaboración y su consumo es de suma importancia.

Para prevenir las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) y disfrutar de las comidas sin contratiempos que perjudiquen nuestra salud, recomendaron poner en práctica algunas medidas básicas sobre higiene y manipulación de los alimentos en las distintas etapas.

Al momento de la adquisición de alimentos en general, es fundamental comprar en lugares donde prevalezca el orden y limpieza de las instalaciones y del personal. Los equipos de frío deben presentar una temperatura menor a 5º C en el caso de refrigeradores y de -18º C en el caso de congelados. También recomendaron revisar los envases, no deben presentar roturas ni pérdidas. En el caso de las latas, no se tienen que encontrarse hinchadas, abolladas u oxidadas y sus bordes deben estar perfectamente sellados. Por último, alentaron a verificar la fecha de vencimiento de los productos.

Domingo de Huevos de Pascua

Los últimos datos oficiales señalan que el consumo per cápita de chocolate en Argentina es cercano a los 2 kilos al año, y el Domingo Santo es una de las pocas fechas del año en el que se consume más chocolate.

Si se va elaborar en los hogares recomendaron que se realice una correcta limpieza y desinfección de la zona de elaboración, del mismo modo una excelente higiene en los utensilios utilizados. Además que se elijan materias primas con la rotulación correspondiente y que por ningún motivo se elaboren cuando se están manipulando alimentos crudos u otro tipo de alimentos. La superficie de trabajo, siempre debe ser brillante, lisa (sin poros) y se deben consumir lo más frescos posible; además de utilizarse envases de primer uso para envolverlos.

Para la adquisición se recomienda que se haga en lugares seguros y que se transporten y almacenen en un lugar fresco, seco y al reparo del sol.