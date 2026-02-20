Uruguay avanza en el proyecto de construcción de una nueva planta papelera, promovido por el grupo inversor Amberplan, y que podría ubicarse cerca de la costa del río Uruguay, frente a la provincia de Entre Ríos. La iniciativa, que moviliza la memoria del conflicto por la pastera UPM (ex Botnia) en Fray Bentos, contempla una inversión estimada en unos 800 millones de dólares.

El proyecto prevé la producción de 144.000 toneladas anuales de papel tissue, utilizado como materia prima en papel higiénico, servilletas y otros productos. Una parte significativa de esa producción estaría destinada al mercado de Argentina.

Hay dos posibles localizaciones de la planta en estudio que interesan a Entre Ríos: en el departamento Paysandú, que tiene frontera con los departamentos entrerrianos Colón, Concordia y Uruguay; y en el departamento Soriano, más al sur, frente al departamento Islas del Ibicuy.

Legisladores uruguayos, entre ellos el diputado Walter Verri, buscan el posicionamiento de sus regiones como candidatas. “Es una noticia muy nueva que está en evolución. Buscan una ubicación cercana a la frontera y yo quiero ponerle la alfombra roja para que se instalen en Paysandú. Sería algo muy bueno para nosotros”, dijo Verri al diario sanducero El Telégrafo. El legislador destacó la ventaja de su departamento al contar con el puente Artigas, que conecta con Colón.

La región ya está conmocionada por el proyecto de construcción de la planta de hidrógeno verde de la multinacional HIF Global sobre la costa del río exactamente enfrente y a menos de 3.000 metros de las playas de la turística ciudad entrerriana.

El debate ambiental podría reavivarse a 21 años del mayor conflicto que se recuerde entre ambos países: la instalación de la fábrica de pasta de celulosa de la finlandesa Botnia -luego convertida en UPM- en la costa del río Uruguay frente al balneario Ñandubaysal de Gualegaychú.

Con la nueva iniciativa de Amberplan podrían resurgir planteos vinculados al impacto ambiental y al control sobre el uso del río Uruguay, un recurso compartido que históricamente ha sido eje de discusiones bilaterales.

Uruguay ya cuenta con tres plantas de celulosa operativas: además de la instalada en Fray Bentos, se suman las ubicadas en Colonia del Sacramento y en Paso de los Toros (Tacuarembó). Estas inversiones consolidaron al sector forestal como uno de los principales rubros exportadores del país.

Por ahora, el proyecto se encuentra en etapa de gestiones y definición de ubicación. Sin embargo, en la costa del Uruguay entrerriano el tema ya comienza a seguirse de cerca, por su potencial impacto económico y ambiental en una provincia cuya historia reciente está estrechamente ligada a este tipo de emprendimientos industriales.

Fuente: Ahora