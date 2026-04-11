La campaña gruesa de granos se apresta a obtener resultados históricos y el maíz es una de los grandes responsables de que eso suceda. Aunque en algunos momentos la falta de agua puso en duda su progreso, las lluvias de las últimas semanas terminaron de darle forma a lo que podría ser una cosecha histórica.

En base a esto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) actualizó su estimación de producción a nivel nacional en 5 millones de toneladas respecto a las previsiones de marzo y elevó la proyección de cosecha a 67 millones de toneladas, un récord absoluto.

Pero no solo a las lluvias se debe esta actualización en el volumen esperado, sino también a un relevamiento mayor de hectáreas sembradas. Según la BCR, “se implantó mucho más maíz del que se pensaba, sumándose 420.000 hectáreas al guarismo de abril”, lo que por sí solo suma al guarismo cuatro millones de toneladas.

No obstante, los buenos resultados que se vienen registrando a medida que avanza la cosecha del maíz temprano en el centro del país agregan un millón de toneladas más respecto a marzo. Y ahí sí que las lluvias tuvieron que ver.

“Estamos en un claro ciclo positivo con respecto a los acumulados de lluvias. La primera semana de abril dejó 96 mm en promedio en la red de estaciones GEA/BCR, la que está ubicada en la región núcleo. La media histórica para la primera semana está entre 20 y 30 mm, por lo que las lluvias caídas dejaron prácticamente 4 veces ese volumen”, sostuvo el informe.

Teniendo en cuenta estas actualizaciones, la entidad bursátil rosarina incrementó hasta 10,2 millones de hectáreas el área sembrada con el cereal, de las cuales 8,5 millones tendrían como destino la producción de grano comercial, el cual podría alcanzar 67 millones de toneladas, un 34% más que el ciclo pasado y un 28% más que en su anterior récord, 52,5 millones de toneladas hace dos años.

Justamente, en la campaña 2023/24 se sembró incluso más superficie con maíz, pero el daño por sequía y el virus del spiroplasma trasmitido por la chicharrita diezmaron el potencial productivo. “En esta campaña, Argentina está transcurriendo el ciclo evolutivo del cereal con la falta de noticias sobre daños de consideración causados por el spiroplasma, cuando hace dos años atrás la enfermedad explotaba. El trabajo de técnicos en investigación, el monitoreo constante que han realizado y la gran inversión realizada en el norte del país incorporando materiales de mayor resistencia y las aplicaciones y el gran cuidado puesto sobre todo en el inicio del cultivo, a lo largo de sus fases vegetativas, ha sido solo una pequeña parte del enorme esfuerzo que ha realizado el sector para alcanzar este logro”, indicó la BCR.

Los mejores rindes recolectados hasta el momento posicionan a Santa Fe a la cabeza, seguido por Córdoba y Buenos Aires. Los mejores rindes recolectados hasta el momento posicionan a Santa Fe a la cabeza, seguido por Córdoba y Buenos Aires.

Respecto al avance de la cosecha, ya se recolectó el 23% del área sembrada, con resultados que, si bien están dentro de lo calculado, hay algunas mejoras. En la región central, con el 67% cosechado, mejores rindes permitieron ajustes que repercutieron en las provincias de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, a las que se les suman también mayores expectativas en maíces tardíos.

Además, se ajustó al alza la provincia de Santiago del Estero y hay cambios en otras provincias el área de siembra que impactan positivamente en el volumen que se espera producir. En la provincia de Buenos Aires se han sumado 120.000 ha, en Santa Fe 190.000, y en Córdoba 100.000”, completó la BCR.