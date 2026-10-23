Desde la Facultad de Bromatología de la UNER invitan a la proyección del documental “Huellas de la última dictadura. Aprendizajes desde la democracia”, una producción de Canal UNER.

La actividad se realizará el martes 27 de octubre, a las 19 horas, en la sede de la Facultad de Bromatología, ubicada en la calle Presidente Perón 1154.

“A 50 años del último golpe de Estado cívico-militar, queremos compartir un espacio de encuentro y reflexión colectiva sobre nuestra historia, la memoria, los derechos humanos y la democracia”, expresaron desde la Universidad.