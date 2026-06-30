Los resultados de las pruebas Aprender 2025, que evaluaron la alfabetización de alumnos de sexto grado de todo el país, revelaron que más del 70% de los estudiantes alcanzó los niveles de lectura esperables al cerrar el primer ciclo.

Se trata de la cifra más alta de la última década, aseguró el Gobierno. En la edición de 2023, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico. En 2025 este porcentaje bajó al 4,9%, destacaron desde el Ministerio de Capital Humano.

Aprender es el dispositivo nacional que evalúa los aprendizajes de los estudiantes y permite elaborar un diagnóstico del sistema educativo. En 2025, la evaluación se tomó a 750.000 alumnos de sexto grado de primaria en más de 20.000 escuelas de todo el país. Los resultados se clasifican en cuatro niveles de desempeño: por debajo del básico, básico, satisfactorio y avanzado.

“Logramos la mayor participación histórica, tanto de escuelas como de estudiantes, y el nivel más bajo de estudiantes con desempeño insatisfactorio a través de políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto”, sostuvo la ministra Sandra Pettovello.

En tanto, en Matemática también hubo mejoras: 5 de cada 10 estudiantes alcanzan los niveles satisfactorio y avanzado.

“Las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y demuestran que con objetivos y acuerdos claros los resultados llegan y los chicos aprenden de verdad. Estos resultados confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto mejoran los aprendizajes”, remarcó Capital Humano.

Otro de los datos que destacó el Gobierno fue el desempeño de las Escuelas Alfa, que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización por presentar mayores desafíos pedagógicos.

Según el informe, estos establecimientos obtuvieron mejores resultados en Lengua y redujeron la brecha respecto de las escuelas que no integran el programa.

Según el informe, el mayor avance se dio en las instituciones de los sectores sociales más desfavorecidos.

En ese grupo, la brecha de desempeño con las escuelas que no participan del programa fue de 17,6 puntos.

Fuente: TN