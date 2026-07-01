Así lo informó Martín Gómez, representante gremial de Químicos y Petroquímicos, a Ahora ElDía: “Paso a informar que Laboratorios Pyam acató la conciliación obligatoria y dejo ingresar a los 11 despedidos”.

Gómez manifestó que el martes por la tarde "hicimos la presentación en la Secretaría de Trabajo, pidiendo la conciliación obligatoria y esta tarde nos notificaron al respecto. Por lo que el miércoles, los empleados que están despedidos se presentaran a trabajar. Vamos a estar acompañándolos a las 6 de la mañana. Tenemos que ver si la empresa acata la conciliación y los deja entrar. La conciliación retrotrae todos los despidos al día lunes y los muchachos tienen que entrar a trabajar y la empresa darles tareas como si estuvieran trabajando normal. Y nosotros tenemos que dejar de tomar medidas de acción directa”.

Gómez también adelantó: “Después de esto, tendremos que ir a la audiencia de conciliación con la empresa que pusieron para el 15 de julio en la Secretaría de Trabajo, en Paraná. Iremos y veremos qué es lo que pretende la empresa, si seguir con la misma postura de continuar con los despidos o si podemos llegar a a saber qué está pasando realmente”.