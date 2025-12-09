Este martes 9 de diciembre, comenzó el pago del aguinaldo para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Debido a que el orden de liquidación se da a partir de la terminación del DNI, es clave conocer todo lo que se debe tener en cuenta.

Junto al Sueldo Anual Complementario (SAC), se acreditará también el aumento en el haber regular, el cual es proporcional a la inflación de dos meses previos, es decir, en este caso, la de octubre. La suba será de 2,34%.

Además, también se deberá disponer de un bono completo de $70.000 o proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos establecido para el mes. De todas formas, este no les corresponde a todos los titulares, puesto que, quienes cobren más, no tendrán la posibilidad de obtenerlo.

Pago del aguinaldo: ¿Qué deben tener en cuenta los jubilados durante diciembre?

Para que los jubilados puedan administrar sus ingresos y verificar que el monto sea correcto, es fundamental conocer las tres reglas básicas que rigen este beneficio en diciembre: el cálculo, el “piso garantizado” y el calendario.

1. El cálculo del 50%

El aspecto más importante es cómo se calcula el monto exacto. El medio aguinaldo de diciembre equivale al 50% (la mitad) del haber bruto más alto que el jubilado haya percibido entre julio y diciembre de 2025.

En el caso de los jubilados de la mínima, el SAC se define sobre el salario actualizado de $340.879,59. Esto arroja un aguinaldo de $170.439,79.

2. El triple cobro y el piso garantizado

El aguinaldo se integra en la liquidación más importante del año. Los jubilados de la mínima reciben su haber actualizado ($340.879,59) más el bono de $70.000, garantizando un piso de $410.879,59.

Al sumarle el aguinaldo, el monto total bruto que recibe un jubilado de la mínima en diciembre asciende a $581.319,38.

3. Calendario de cobros de diciembre

El aguinaldo se cobra en la misma fecha asignada para el haber mensual, según la terminación del DNI. El pago para las Pensiones No Contributivas (PNC) y los jubilados de la mínima con DNI 0, 1, 2 y 3 se realiza entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre. Los pagos para los haberes superiores se extienden hasta el martes 23 de diciembre.