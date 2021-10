¿Qué dijo Cristina Kirchner al saber que Mauricio Macri dará clases en Estados Unidos?

El ex jefe de Estado no se presentará a declarar en la ciudad de Dolores, ya que aceptó una invitación para participar en Estados Unidos de un programa de liderazgo académico en una cátedra de economía. Ante ese argumento, Cristina Kirchner escribió en su cuenta de Twitter: "La verdad, no sé si reírme por lo de Macri dando clases o llorar por su burla a la Justicia".

Ese comentario tuvo lugar minutos antes de que la vicepresidenta ingresara al Senado para encabezar la primera sesión de presencialidad plena, desde el inicio de las restricciones en el país por la pandemia de coronavirus, en marzo de 2020. Por la mañana, había reproducido un tuit del presidente Alberto Fernández, que cuestionó la tapa de un medio tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema.

Macri no irá a la indagatoria

A través de una carta, la titular del PRO, Patricia Bullrich, le confirmó al juez Martín Bava que el ex presidente no se presentará mañana a la indagatoria en Dolores. "El Ing. Macri se encuentra fuera del país cumpliendo con sus compromisos internacionales, previendo su regreso para fines del corriente mes", explicó la ex ministra de Seguridad.

En la misiva, Bullrich le pidió al magistrado evitar "cualquier decisión apresurada que sólo aumente el estrépito mediático que ya se ha generado con su intempestiva citación". Es decir, que no se lo declare "prófugo" o "en rebeldía", tal el caso del operador judicial Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón que buscó refugio en Uruguay.

Antes, el juez Bava dispuso que la Policía Federal intente notificar en diferentes domicilios al ex presidente Macri de su citación a declaración indagatoria por presunto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

Por último, Bava decidió este miércoles "no hacer lugar a la solicitud de autorización de salida del país" formulada por la defensa del procesado ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, ya que con su pretendido viaje a Brasil y Uruguay podría acrecentar el riesgo de fuga.

La resolución se produjo en el marco de la causa en la que Arribas está procesado por supuesto espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino San Juan y por abuso de autoridad y en la que Macri está llamado a indagatoria.