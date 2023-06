En diálogo con Ahora ElDía, confirmó que “está muy bien por suerte, física y psicológicamente, muy bien”.

Acerca de si le parece correcta la medida de la prisión domiciliaria, aseguró que "Está bien, y yo creo que es lo que corresponde por la edad que tiene, cumplió 78 años el 8 de junio.

Además, marco que “se demoró el trámite, no sé por qué, yo no me voy a meter con la justicia porque no entiendo mucho de eso pero lo que sí sé es que por la edad que él tiene le corresponde estar en su casa”.

Con respecto a sus días en la cárcel, Alicia reveló que “no la pasó mal, estuvo bien, lo fuimos a visitar mucho los hermanos todas las veces que pudimos, fuimos a visitarlo y bueno, todo bien”.

Por otra parte, quien también habló con Ahora ElDía fue uno de los abogados de Rivas, Raúl Jurado, quien consideró que su defendido “recuperó su derecho”.

“El Tribunal Superior esperaba que quedara firme supuestamente, entre comillas, que pasaran los 10 días hábiles que se requiere para si la fiscalía presentaba un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. En mi entender, no hubiera correspondido eso porque la fiscalía cuando contestó el traslado lo hizo fuera de término, se lo tuvo por no contestado. Entonces mal podría tener derecho después a recurrir algo que no contestó", expresó el letrado con respecto a la demora que hubo entre que se conoció el fallo judicial y que se ejecutó el traslado.

"No obstante ello, también me llama poderosamente la atención de que Casación, cuando el superior le comunica su resolución de que Rivas tenía que volver a su domicilio, no efectivizó la orden de manera inmediata, sino que se la derivó en el jugado de ejecución de acá. Pero te digo que me llama precisamente la atención porque cuando fue al revés, la ejecutó inmediatamente, directamente, casación. Pero bueno, lo importante es que ya está acá y está bien y para mí, desde el punto de vista profesional, es que se ha cumplido el derecho que es lo más importante”, concluyó.