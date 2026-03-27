El gobierno de Entre Ríos presentó este jueves “ORI”, un agente de inteligencia artificial orientado a brindar acompañamiento e información sobre salud mental en adolescentes. La herramienta estará disponible dentro de la plataforma Mi Entre Ríos y está pensada principalmente para padres, madres y docentes que necesiten orientación para detectar y abordar señales de alerta.

El lanzamiento se realizó en el Mirador TEC, en la ciudad de Paraná, encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani y con la participación del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, el presidente de la Cámara de Diputados Gustavo Hein, el ministro de Salud Daniel Blanzaco y el secretario de Modernización, Emanuel Gainza.

ORI funciona como un chat conversacional diseñado para brindar orientación (de allí su nombre) ante situaciones cotidianas vinculadas a la escuela, los vínculos, las emociones, la convivencia, la salud mental integral y la detección temprana de señales de malestar en adolescentes.

Durante la presentación, la vicegobernadora Aluani agradeció a todo el equipo que trabajó para concretar esta herramienta y destacó la “decisión política” del gobierno provincial de Rogelio Frigerio. “Nos hicimos cargo, no miramos hacia otro lado, porque durante mucho tiempo este tema se silenció”, afirmó.

La mandataria consideró: “En Entre Ríos la salud mental lamentablemente nos duele, muchos adolescentes están pasando un mal momento, hay muchas familias, docentes y profesionales de la salud que, literalmente, no saben por dónde comenzar. Mirar hacia atrás no nos resolvió nada, tampoco el silencio nos ayudó. Pero hay algo que sabemos: asistir y acompañar a tiempo es la forma que tenemos para poder ayudar”, aseveró.

“No es un chat GPT más”

Luego, en declaraciones a la prensa, el secretario de Modernización explicó que la herramienta fue desarrollada específicamente y especialmente entrenada por psicólogos y trabajadores sociales. “Está absolutamente curado y revisado. Es una herramienta para orientar”, señaló Gainza.

El funcionario detalló que el sistema no interactúa con adolescentes, pero puede brindar información y acompañamiento frente a distintas situaciones que los afectan. “Desde cyberbullying, pantallas, ludopatías o depresión”, enumeró, y aseguró que se trata de una iniciativa pionera en la región: “Es el primero que existe en Latinoamérica”.

Según explicó, la herramienta también permitirá reunir información estadística sobre las consultas que se realicen. “Va a recolectar estadísticas sobre los temas de conversación para que el Ministerio de Salud detecte cuáles son las problemáticas para dar prioridad”, indicó.

Gainza aclaró que todos los datos que se brinden a la IA son anónimos, pero ORI tendrá mecanismos de validación de identidad para el acceso mediante la app Mi Entre Ríos.

Por su parte, el ministro de Salud advirtió sobre la gravedad de los problemas vinculados a la salud mental en la provincia. “Sabemos que la provincia tiene altas tasas de suicidio y problemas de salud mental. Son problemas que involucran a toda la sociedad”, sostuvo Blanzaco, y señaló que el desarrollo de la herramienta se realizó de manera conjunta con distintas áreas del gobierno.

El funcionario remarcó además que la inteligencia artificial no sustituye la atención profesional. “La IA está desarrollada por profesionales de la provincia, no es genérica. No reemplaza la atención profesional, sino que orienta”, afirmó. También destacó que el sistema estará disponible de forma permanente y que su contenido está pensado tanto para familias como para profesionales de la salud.

En tanto, Colello subrayó la importancia de hablar abiertamente sobre estas problemáticas. “Es algo de lo que tenemos que empezar a hablar porque el silencio no resuelve nada sino que lo agudiza”, expresó.

En ese sentido, sostuvo que la herramienta busca ayudar a quienes tienen contacto cotidiano con adolescentes. “Esta herramienta viene a colaborar, a mitigar este flagelo, para que quienes tienen que cuidar a nuestros adolescentes —padres, madres y docentes— sepan qué hacer cuando identifiquen señales”, explicó.

ORI cuenta con dos versiones: ORI Familias, orientada a madres, padres, abuelos, tutores y referentes de cuidado; y ORI Docentes, diseñada para acompañar a equipos escolares con estrategias, recursos y pautas de acción ante distintas situaciones, sin reemplazar la atención profesional ni los canales de emergencia.

Los funcionarios adelantaron que a través del Consejo General de Educación se distribuirán manuales e instructivos para facilitar su implementación en ámbitos educativos.

También participaron de la presentación el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; la presidenta del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack; el titular del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), Diego Vélez; y el director general de Salud Mental, Esteban Dávila, entre otros funcionarios del gobierno provincial.