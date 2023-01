Por Cr. Luis Alberto Dalcol

En respuesta a ello el gobierno anunció, y empezó a cumplir, la recompra de títulos de deuda nacional emitida - de cercano vencimiento - que cotizan muy por debajo de su valor nominal.

La medida tuvo los efectos temporales buscados, bajó el riesgo país y contuvo la tendencia al alza e incluso disminuyó los valores de la divisa. Las bajas fueron dispares y se produjeron diferencias en el valor para adquirir el mismo bien monetario.

Así el dólar legal llamado Mep (basado en la compra en pesos de bonos emitidos en dólares) alcanzó una diferencia en menos, de aproximadamente $ 30, respecto al dólar libre o blue (374 contra 345).

Por dicha razón se recuerda aquí como se accede a operar en dicho mercado, y arrimar las principales incertidumbres y restricciones de esta alternativa.

Al momento de decidir la operación de compra del dólar MEP no se conoce como termina, puesto que entre la compra y venta de los títulos deben transcurrir tres días hábiles; es decir que no se conoce el precio de venta de lo que se ha comprado. El procedimiento se debe realizar a través de un agente bursátil, qué generalmente cuentan y ofrecen como servicio los bancos, con el cobro de una comisión próxima al 1%. Debe abrirse una cuenta en dólares y otra cuenta comitente para el manejo del dinero y de los títulos, respectivamente.

Esta operación la pueden hacer las personas humanas y las personas jurídicas que no sean beneficiarias subsidiadas de créditos, servicios de gas, energía, agua o actividad agrícola. Están obligadas a justificar el origen de los fondos y no deben haber operado en el Mercado de Cambios de canjes o arbitrajes ni comprado dólares oficiales (u$s 200), en los últimos 90 días y comprometerse a no operar por igual tiempo en el futuro.

Es de importancia consultar al banco interviniente, si realmente contará con las divisas físicas al fin de la transacción. Asegurar su disponibilidad para su utilización en el momento que demanden los negocios.

Acaba aquí este breve resumen que pretende acercar, como fuera dicho, una síntesis de la operatoria que requiere el modo que actualmente presenta los mejores valores de cotización para su adquisición, y que es el dólar MEP.

*Luis Alberto Dalcol es Contador Púbico Nacional