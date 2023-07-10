Entre las propuestas que propone desde el movimiento, se contempla la posibilidad de crear una Secretaría de Seguridad. Al respecto, señaló: “Hace dos años vengo proyectando esto para que el municipio tenga una fuerza de seguridad propia, y que cada barrio tenga un policía”.

En tanto, al igual que Javier Milei, Romero mencionó la necesidad de tener “un estado chico para reducir el costo y los impuestos”.

“La idea es con respecto a la gente de planta permanente, son los que realmente llevan a cabo el municipio, recalificarlos y reducir los cargos políticos. Y deberíamos ver los casos particulares de la gente contratada, va a tener que analizar cada caso en particular”.

Sobre esto último, apuntó que quienes entran con cargo políticos saben que ingresan acompañando una formula política. “La mayoría son profesionales, tendrán que volver a la actividad privada”.

En esta dirección, Andrés Romero informó que de las 8 Secretarías solo quedarían 5 a la cual se agregaría la Secretaría de Seguridad.

“Eliminaríamos todas las subsecretarías y direcciones que quedarían subordinadas a las Secretarias que van a quedar”.

Por otra parte, el candidato a la intendencia opinó que el Concejo Deliberante no se tocará porque considera que 13 es “el número mínimo necesario para la sociedad de Gualeguaychú, y la ciudad está creciendo de forma exponencial, imagínate que Pueblo Belgrano tiene 7, Gualeguaychú no puede tener menos”.