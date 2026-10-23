La Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) avanza en la actualización de sus planes de estudio con la incorporación de un sistema de créditos académicos que contempla el tiempo total que los estudiantes dedican a su formación, tanto en clases como en actividades de estudio fuera del aula. El plazo para la presentación de la documentación correspondiente vence el 18 de noviembre.

La medida forma parte del Programa de Innovación Curricular (PIC), impulsado por la Secretaría Académica de la Universidad, y se enmarca en el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU). El objetivo es desarrollar propuestas más flexibles, facilitar el reconocimiento de trayectos formativos y acercar la duración prevista de las carreras al tiempo que efectivamente demanda completarlas.

¿Cómo funciona el sistema de créditos?

Cada crédito académico equivale a 25 horas de trabajo total del estudiante. En ese cálculo se incluyen las clases, los talleres, los laboratorios y las prácticas, pero también el tiempo destinado a leer bibliografía, estudiar, realizar trabajos prácticos, investigar y preparar exámenes.

Según la normativa de la UNER, los planes de estudio se organizan sobre la base de 60 créditos por año, equivalentes a 1.500 horas de trabajo académico. La incorporación de este sistema no implica sumar nuevas horas a las carreras, sino reconocer y contabilizar las actividades que forman parte del proceso de aprendizaje.

Carreras más flexibles

Desde la Universidad señalaron que la iniciativa busca lograr una distribución más equilibrada de la carga académica y reducir la diferencia entre la duración teórica de las carreras y el tiempo que los estudiantes necesitan para terminarlas.

La revisión de los planes de estudio contempla las condiciones reales en las que se desarrolla la formación universitaria y el tiempo necesario para alcanzar los objetivos académicos.

Además, el sistema de créditos apunta a facilitar el reconocimiento de materias y otros trayectos formativos, así como la movilidad entre carreras y universidades. Al utilizar una unidad común para medir el trabajo académico, se busca mejorar la articulación entre distintas propuestas educativas.

De esta manera, la UNER busca avanzar hacia planes de estudio que contemplen el trabajo real que implica estudiar y ofrezcan mayores posibilidades de adaptación a las diferentes trayectorias de los estudiantes.

El período de presentación de la documentación vinculada con este proceso finaliza el 18 de noviembre.

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