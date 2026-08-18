El Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate lanzó este martes un comunicado denunciando lo que consideran “una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral”. Según aseguran desde el gremio, tras despedir a más de 120 trabajadores, las empresas Unionbat y Laboratorios Pyam “no pagaron las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores”.

Ante este escenario, desde el sindicato exigen, entre otras cosas, “que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos"; “que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral”; y “que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos”.



El comunicado completo:

Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate queremos informar a la comunidad sobre una grave maniobra de vaciamiento y fraude laboral que está dejando a más de 120 familias de Gualeguaychú en la calle, sin trabajo y sin cobrar un peso.

Las empresas UNIONBAT Y LABORATORIOS PYAM despidieron a sus trabajadores. Hasta ahí, una situación ya dolorosa. Pero lo más grave es lo que hicieron después NO PAGARON las indemnizaciones que por ley les corresponden y a los pocos días presentaron concurso de acreedores.

Con esta maniobra buscan “planchar” las deudas, entre ellas las laborales, para no hacerse cargo de las indemnizaciones. El objetivo es claro: dejar a más de 120 trabajadores sin fuente de ingreso y sin la plata que les corresponde por años de trabajo.

Esto no es una crisis. Es una estafa planificada.

Usan la figura del concurso para vaciar las empresas, quedarse con los bienes y dejar a los trabajadores con la mano vacía.

Desde nuestro sindicato repudiamos enérgicamente esta práctica antisocial y exigimos:

Que la Justicia garantice el pago total de las indemnizaciones a todos los trabajadores despedidos.

Que se investigue a los dueños de ambas empresas por vaciamiento y fraude laboral.

Que el Estado provincial y municipal intervenga para proteger a las familias que hoy no tienen trabajo ni ingresos.

No vamos a permitir que el costo de la crisis lo paguen siempre los trabajadores. Trabajador no puede terminar en la indigencia.

Invitamos a toda la comunidad, a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas a los demás gremios hermanos en lucha a pregonar y concientizarnos que La solidaridad hoy es la única herramienta que tenemos para hacerle frente a estos atropellos.

Basta de estafas. Basta de dejar trabajadores en la calle.

Por comisión directiva

Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas Zárate

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