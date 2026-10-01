La Universidad de Buenos Aires (UBA) se mantuvo entre las diez mejores universidades de América Latina y el Caribe, pero el sistema universitario argentino mostró un retroceso generalizado en la nueva edición del QS World University Rankings: América Latina y el Caribe, la versión regional del ranking QS. Entre las instituciones del país que ya figuraban en la clasificación, 17 bajaron posiciones, 8 mejoraron y 20 se mantuvieron estables.

Con esos resultados, Argentina registró la mayor caída neta entre los sistemas latinoamericanos con al menos diez universidades clasificadas, según el informe elaborado por Quacquarelli Symonds (QS). La organización asoció este desempeño con “el impacto de las continuas restricciones financieras”, pero destacó que las universidades argentinas conservan fortalezas en reputación académica, reconocimiento entre empleadores y recursos docentes.

Argentina tiene 46 universidades incluidas en el ranking y sigue siendo el cuarto país con mayor representación, por detrás de Brasil, Colombia y México. En total, la clasificación reúne a 517 instituciones de 27 países de América Latina y el Caribe.

La UBA conservó el puesto 10, sin cambios respecto del año pasado, y es la universidad argentina mejor ubicada. La siguen la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que se mantuvo en el puesto 21, y la Universidad Austral, también sin cambios, en el 25.

Entre las principales mejoras aparece la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), que avanzó del puesto 33 al 30 y logró ingresar entre las 30 mejores de la región. También subió la Universidad de San Andrés (UdeSA), del puesto 51 al 44, mientras que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) pasó del 102 al 94 y alcanzó su mejor posición histórica en esta clasificación.

En sentido contrario, varias instituciones retrocedieron. La Universidad Torcuato Di Tella cayó del puesto 48 al 65 (aunque se destaca en la proporción de profesores con doctorado); la Universidad Nacional de Rosario (UNR) bajó del 62 al 72; y la Universidad Nacional del Litoral, del 87 al 100. También descendieron la Universidad Nacional de Cuyo, el ITBA y las universidades nacionales del Sur (UNS) y de Mar del Plata (UNMdP), entre otras. Una institución se incorporó por primera vez este año: la Universidad Maimónides, ubicada en la franja 401+.

A nivel regional, el primer puesto volvió a quedar para la Pontificia Universidad Católica de Chile, seguida por la Universidade de São Paulo, de Brasil, y la Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Completan los primeros puestos el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Federal de Río de Janeiro, UNESP, la Universidad de Chile, la Universidad de los Andes de Colombia y la UNAM. La UBA aparece décima y es la única institución argentina dentro del top 10.

Bien en reputación, mal en investigación

El ranking regional de QS se construye a partir de ocho indicadores: reputación académica, reputación entre empleadores, proporción de profesores por estudiante, citas por artículo (paper), artículos por profesor, proporción de personal con doctorado, impacto en la web y red internacional de investigación.

La UNLP, la UBA y la UNC se destacan en el indicador de reputación académica.

Una de las principales fortalezas argentinas sigue siendo la reputación. La UBA ocupa el segundo puesto de América Latina tanto en reputación académica como en reputación entre empleadores. En el primer indicador solo es superada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras que entre los empleadores queda detrás de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

En reputación académica, además de la UBA se destacan otras dos universidades públicas: la UNLP, en el puesto 13 regional, y la UNC, en el 20. En reputación entre empleadores, además de la UBA, se ubican entre las 20 primeras la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina y la UNLP.

“Este reconocimiento es el resultado del trabajo de docentes, nodocentes, científicos, y de todas las personas que conforman nuestra institución, quienes a pesar de la crisis, continúan trabajando para todos los argentinos”, dijo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi. “Nuestro deber es continuar trabajando para mantenernos en este grupo de élite. Pero desde ya, para poder seguir en este camino, es primordial que nuestros trabajadores cuenten con salarios acordes con el inmenso trabajo que realizan cada día”, agregó el vicerrector, Emiliano Yacobitti.

El informe de QS señala que la investigación continúa siendo una de las principales debilidades del sistema argentino. Ninguna universidad del país se encuentra entre las 50 primeras de la región en citas por artículo y ninguna aparece entre las 90 primeras en artículos publicados por profesor. En ambos indicadores, el promedio argentino se encuentra por debajo del regional.

El panorama es más favorable en las redes internacionales de investigación. Allí la UBA ocupa el décimo lugar de América Latina, la UNLP el 32 y la UNC el 43. El comunicado de QS señala que existe un contraste entre esa inserción internacional y los resultados más débiles en productividad, impacto de las publicaciones y disponibilidad de personal con doctorado.

Otro punto fuerte es la proporción de profesores por estudiante: Argentina obtiene en ese indicador el promedio más alto entre los países de la región más representados en el ranking.

Hay cuatro instituciones argentinas –todas privadas– entre las primeras 20 de la región: la Universidad Católica Argentina, en el puesto 5; la Austral, en el 10; la UADE, en el 11; y la Universidad de Palermo, en el 14. La vicerrectora de Alumnos y Extensión de la Universidad Austral, Lorena Bolzon, destacó que el foco en la “educación personalizada” contribuye a “potenciar el desarrollo integral de cada alumno”.

El contexto presupuestario

Al presentar los resultados, QS puso el foco en las dificultades presupuestarias que atraviesa el sistema argentino. El informe señala que las universidades públicas experimentaron reducciones de recursos en términos reales desde diciembre de 2023 y que la menor inversión impactó sobre los salarios, la investigación y la capacidad de retener investigadores.

El ranking QS regional se difundió en medio de una semana marcada por los paros docentes en las universidades públicas, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El jueves 15 de octubre habrá una nueva Marcha Federal Universitaria.

“Las universidades argentinas siguen demostrando una reputación sólida en toda América Latina. La UBA mantiene su posición entre las instituciones líderes de la región y varias universidades logran avances notables”, señaló Ben Sowter, vicepresidente sénior de QS. Pero subrayó que los resultados también muestran “crecientes presiones sobre el sector” y mencionó los resultados más débiles en investigación y la tendencia general de descenso en la clasificación.

“Argentina registra el mayor descenso neto de la región, con 17 universidades que bajan de posición en medio de restricciones presupuestarias y una continua debilidad en la producción de investigación”, indicó Sowter. Y advirtió: “Mantener la capacidad de investigación, la retención de talento y la competitividad académica será fundamental para preservar las fortalezas a largo plazo de la educación superior en Argentina”.

La publicación del ranking QS coincide con una nueva semana de conflicto en las universidades públicas argentinas, en reclamo por los recortes en el presupuesto universitario. Las federaciones Conadu y Conadu Histórica convocaron a un paro docente nacional de 72 horas, desde el miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición salarial del 33,4%, de acuerdo con lo establecido en esa ley. Este miércoles 30 el juez Martín Cormick volvió a intimar al Poder Ejecutivo a que cumpla con los artículos 5 y 6 de la norma (referidos a salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles) en un plazo de cinco días.

El paro nacional de esta semana forma parte del plan de protestas previo a la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre. En algunas universidades públicas, como las de Córdoba (UNC) y Rosario (UNR), habrá paro durante toda esta semana. En la UBA, en tanto, FEDUBA, ADUBA, APUBA y UTE definieron un cronograma de 23 días de paros rotativos y jornadas de visibilización que comenzó el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre en las distintas facultades.

“El sistema de educación superior de Argentina se basa en universidades públicas con matrícula gratuita, autonomía institucional y amplio acceso, lo que lo convierte en un elemento central de la vida intelectual y la movilidad social del país”, indica el comunicado de QS. Y subraya explícitamente la preocupación por el impacto de los recortes: “Las universidades públicas reportan reducciones presupuestarias sustanciales en términos reales desde 2023, mientras que la limitada inversión en ciencia está afectando los salarios, la investigación y la retención del talento académico”.