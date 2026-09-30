Desde la Municipalidad informaron que la Dirección de Espacios Verdes intervino un ciprés que levantaba la vereda de la Costanera Sur, frente al Club de Pescadores, en el marco de las tareas que preparan el terreno para la reconstrucción de la vereda en esa zona y el armado de un nuevo paso peatonal que la unirá con el Paseo Costero del Frigorífico.

La presencia del ciprés había convertido el tramo en una superficie irregular que dificultaba el tránsito a pie y volvía inviable cualquier reparación parcial. La primera etapa consistió en desmontar la parte superior del árbol, cuyas raíces habían empujado la vereda durante años hasta provocar que varias baldosas quedaran deformadas y se elevaran hasta 30 centímetros por encima de la superficie.

En los próximos días se retirarán el tocón y las raíces, un paso indispensable para dejar el suelo en condiciones para que pueda ser nivelado antes de construir la nueva acera, y la remoción del ejemplar responde a la necesidad de la nueva construcción encuentre una base pareja y estable.

Según indicaron, el segundo propósito de la intervención consistió en acondicionar el lugar para materializar un paso peatonal que enlace la Costanera Sur con el predio del ex Frigorífico, uno de los espacios públicos de encuentro y dispersión en el frente ribereño.

“El nuevo camino bordeará la porción final del terreno del Club de Pescadores hasta empalmar con el Paseo Costero del Frigorífico, de modo que quienes caminan por la zona ya no deban continuar hasta la entrada de vehículos, ubicada varios metros más adelante. El camino verde peatonal comenzará a la altura de la intersección de 3 de Febrero y Almirante Brown, recorrerá el sector lindero a Pescadores y se unirá con la calle interna del Paseo, a la altura de la plaza existente, para definir un recorrido continuo”, detallaron desde el Municipio.

Y mencionaron que, entre los trabajos previos, se entubó el canal de desagüe del sector, con el fin de canalizar el flujo hídrico y resolver un punto crítico del escurrimiento pluvial.

“La secuencia responde a un orden lógico de obra, porque primero se despeja y nivela el terreno, después se ordena el drenaje y, al final, se construyen el sendero con su forestación. El plan se completa con una limpieza programada e integral del área, que respetará la topografía y el equilibrio natural del entorno”, explicaron.

En el plano ambiental se retirarán las especies no autóctonas que avanzaron sin control hasta convertirse en plaga, y se realizarán podas selectivas para ordenar la masa arbórea existente.

“Para quienes recorren la ribera, el cambio se traducirá en un trayecto más corto, directo y seguro entre ambos espacios públicos, sin desvíos hacia el ingreso vehicular, mientras que la conexión vincula dos sectores que forman parte del mismo frente ribereño y amplía las posibilidades de uso del espacio público para vecinos y visitantes”, concluyeron.