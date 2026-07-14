Desde Autovías del Mercosur, la empresa que posee la concesión del corredor de la Autovía 14, informaron que a la altura del kilómetro 71 de la Ruta Nacional, en las afueras de Gualeguaychú, se ejecutan trabajos de reconstrucción integral de losas de pavimento rígido de hormigón; una intervención que contempla la demolición y reposición de las placas deterioradas para restituir las condiciones estructurales y funcionales de la calzada, mejorando el confort y la seguridad de circulación.

Asimismo, continúan las tareas de rehabilitación de juntas de dilatación sobre el puente del arroyo Perucho Verna, una intervención fundamental para preservar el correcto comportamiento de la estructura y garantizar condiciones adecuadas de seguridad y circulación.

Por otra parte, entre los kilómetros 192 y 192,700 de la Ruta Nacional 14 se realizan trabajos de corrección de desniveles entre losas de hormigón, mediante intervenciones específicas destinadas a recuperar la regularidad superficial del pavimento y optimizar la calidad de rodadura.

Finalmente, en el Complejo de Puentes Zárate–Brazo Largo, se desarrollan tareas de mantenimiento preventivo del sistema de iluminación, que incluyen la revisión, reparación y puesta en servicio de luminarias para mejorar la visibilidad y reforzar la seguridad durante la circulación nocturna.

En vista de las obras, desde la concesionaria solicitaron a los usuarios “respetar la señalización preventiva y las indicaciones del personal presente en las zonas de trabajo, reducir la velocidad y extremar las precauciones al transitar por sectores donde se desarrollan estas intervenciones, contribuyendo así a la seguridad de los trabajadores y de quienes circulan por el corredor”.